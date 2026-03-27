Kayınpeder gelinin yanında kan kusarak öldü! Ölümü şüpheli bulan polis soruşturma başlattı

Olay, Çerdiğin Mahallesi 1057 Sokak'ta bulunan Mutlu Apartmanının 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki İsmail Aşçı 6 aydır akciğer kanseri ile mücadele etti. Oğluyla birlikte aynı evde yaşayan Aşçı bugün aniden rahatsızlandı. Kayınpederinin rahatsızlandığını fark eden 43 yaşındaki Fadime A. durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ardından olay yerine gelen adli tıp doktoru yaptığı incelemenin ardından olaya adli vaka raporu hazırladı. Buna istinaden olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kayınpederinin rahatsızlandığını anlatan gelini Fadime A., "Fenalaşınca 112'yi çağırdım. Sağlık ekiplerini karşılamaya çıktığımda çok kan kusmuş. Bilinci de kapanmış. 112 öldüğünü söyledi. 6 aydır akciğer kanseriydi, beraber yaşıyorduk" dedi.