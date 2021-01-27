Kayının yeni sancağı ne anlama gelir?
Yeni Kayı sancağı (bayrağı) anlamı nedir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Dizide geçen kayının yeni sancağının ne olduğu araştırılıyor. Peki, Kayının yeni sancağı ne anlama gelir?
Kayının yeni sancağı nedir, ne anlama gelir? Kuruluş Osman dizisinde Osman bey'in aldığı yeni kayı sancağının manası nedir? Osman Bey kayının yeni sancağını şu sözlerle ifade etmektedir:
"Hilal ve ok Nizam-ı Alem'in remzidir. Türkün harp usulünü gösterir. Yeniden dirilişin sancağıdır. Kuracağımız devleti cümle cihana ilanıdır."
Kayı'nın yeni sancağında yer alan 'hilal' İslam'ı temsil etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile devletin varlığının sembolü olarak Selçuklu Hükümdarı tarafından Osman Gazi'ye Ak Sancak gönderilmiştir. Dizide Savcı Bey'in sancakla iligli "Hepimizin ortak kıymeti olan bu sancak değiştirilemez" sözleri dikkat çekerken Osman Bey ağabeyinin sözlerine "Biz bu sancakla direndik ve dirildik. Gayrı gaza vaktidir. Gayrı fetih vaktidir." diyerek karşılık verdi.