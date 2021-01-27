  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Kayının yeni sancağı ne anlama gelir?
Yaşam

Kayının yeni sancağı ne anlama gelir?

Yeni Kayı sancağı (bayrağı) anlamı nedir sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisi büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Dizide geçen kayının yeni sancağının ne olduğu araştırılıyor. Peki, Kayının yeni sancağı ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 21:53:00 -
Kayının yeni sancağı ne anlama gelir?

Kayının yeni sancağı nedir, ne anlama gelir? Kuruluş Osman dizisinde Osman bey'in aldığı yeni kayı sancağının manası nedir? Osman Bey kayının yeni sancağını şu sözlerle ifade etmektedir:

"Hilal ve ok Nizam-ı Alem'in remzidir. Türkün harp usulünü gösterir. Yeniden dirilişin sancağıdır. Kuracağımız devleti cümle cihana ilanıdır."

Kayı'nın yeni sancağında yer alan 'hilal' İslam'ı temsil etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ile devletin varlığının sembolü olarak Selçuklu Hükümdarı tarafından Osman Gazi'ye Ak Sancak gönderilmiştir. Dizide Savcı Bey'in sancakla iligli "Hepimizin ortak kıymeti olan bu sancak değiştirilemez" sözleri dikkat çekerken Osman Bey ağabeyinin sözlerine "Biz bu sancakla direndik ve dirildik. Gayrı gaza vaktidir. Gayrı fetih vaktidir." diyerek karşılık verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karekod nedir, nasıl oluşturulur? Karekod nerelerde kullanılır?
Teknoloji

Karekod nedir, nasıl oluşturulur? Karekod nerelerde kullanılır?

Hayatımızda çokça defa karşılaştığımız karekodlar artık mezarlarda bile kullanılmaya başlandı. Ölen kişinin yakınları, kişinin biyografisini..
Biden gelir gelmez ABD Merkez Komutanlığı'ndan skandal paylaşım!
Gündem

Biden gelir gelmez ABD Merkez Komutanlığı'ndan skandal paylaşım!

ABD Merkez Komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG için yapılan paylaşım dikkat çekti...
Cahit Özkan, Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu: Gayrimüslimlerin kutsal bayramları resmi tatil olacak
Gündem

Cahit Özkan, Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu: Gayrimüslimlerin kutsal bayramları resmi tatil olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan 128 kanunda değişiklik öngörülen yeni Yargı reform paketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay