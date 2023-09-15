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Sağlık Kaygılandıran açıklama! Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması
Sağlık

Kaygılandıran açıklama! Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-09-15 09:27:00 -
Kaygılandıran açıklama! Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması

Omicron varyantının alt varyantı olduğu belirtilen ve pek çok ülkede görülen Eris varyantıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi.

Koronavirüs salgınında yeni bir döneme daha girildi. Avrupa'da yaygınlaşmaya başlayan Eris varyantına Türkiye'de de rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız” dedi.

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