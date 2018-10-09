Kaygı bozukluğu yaşayan biriyle yaşıyorsanız...

Türkiye Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu üyesi psikiyatri uzmanı Dr. Şahut Duran, ruhsal hastalıkların bulaşıcı olabileceğini söyledi. Özellikle psikiyatri uzmanlarının sürekli ruhsal problemli kişilerle birlikte olduğunu hatırlatan Dr. Duran, "Bu kadar sorunlu insanlarla uğraşıyorsunuz, siz nasıl etkilenmiyorsunuz diye sorarlar. Bu akla şunu getiriyor. Ruhsal hastalıklar bulaşıcı mıdır? Bunlarla ilgili birçok çalışma var. Ruhsal hastalıkların oluşmasında genetik, çevre , aile gibi birçok faktör var.

DUYGULAR BULAŞICIDIR

Ruhsal hastalıklar duygu düşünce ve duygularda sapma olarak tanımlanır. Duygular bulaşıyor mu ona bakmak gerekiyor. Neşeli bir insanın yanında bulunduğunuzda o neşenin size de yansıdığını görürsünüz, hoşunuza gider. Çok stresli insanların yanındayken o stresin size bulaştığını hissedersiniz ve oradan uzaklaşmak istersiniz. Buraya baktığımızda duyguların bulaşıcı olduğunu görüyoruz. Bunlar bozukluğa, hastalığa neden oluyor mu bakmak lazım. Sürekli kaygılı bir ortamda yaşayan, hüzünlü ortamda kişilerin etkilendiğini ve bu tür bozuklukların gelişmesinde neden olabileceği bir stres faktörü olduğunu görüyoruz.

KAYGILI AİLEDE YETİŞEN ÇOCUKLAR...

Kaygılı ailede yaşayan çocukların kaygı bozukluğu geliştirme ihtimali daha yüksek. Kaygı bozukluğu anlamında bulaşıyor. Duygularımız bulaşır, bulaşıyor. Ama bozukluk anlamında yüzde 100 bulaşma olmasa da yine de maruziyet süresiyle zararlı etkenle temasın başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süre ilgilibulaşabileceğini gösteren örnekler görebiliriz" şeklinde konuştu.

"DUYGULAR, DÜŞÜNCELER ALGI YOLUYLA BULAŞIYOR"

Ancak şizofreni ya da bipolar gibi hastalıklar için kesin olarak aynı şeyin söylenemeyeceğini ifade eden Dr. Duran, bu hastalıkların bir algı bozukluğu olduğunu dile getirdi. Dr. Duran, "Paranoyak bir insanın yanında bulununca paranoya bulaşmıyor. Ancak birlikte yaşayan karı- koca, anne- çocuk arasında tek bir düşünce bozukluğu üzerinde aynı şekilde inanmaları da gözlemleniyor. Tek bir düşünce bozukluğu üzerinde ikisinin aynı şekilde inanması, aynı tarzda bir algı bozukluğu. Bunlar nadiren gelişen vakalar. Burada bulaşıcılık bir soru işareti olabilir. Ama bu bir enfeksiyon gibi nitelendirilemez. Duygular, düşünceler ve algı yoluyla bulaşıyor. Buna benzer birçok örnek var" ifadelerini kullandı.