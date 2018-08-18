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Kaybolan köpeği için kameraları inceleyince şoku yaşadı!

Konya'da bir iş yerinin bahçesine girerek iş yerini korumakla görevli bekçinin köpeğini çalan hırsız, bekçinin güvenlik kamerasına yakalandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:19
Kaybolan köpeği için kameraları inceleyince şoku yaşadı!

Konya'da bir iş yerinin bahçesindeki köpeğin çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Karatay ilçesi BÜSAN Sanayi Sitesindeki iş yerine gelen Mustafa Malcı, bahçedeki malaklı cinsi köpeğini yerinde göremeyince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, iş yerinin bahçesine giren şüphelinin, köpeği demir kapı üzerinden atlatarak çaldığını gören Malcı, durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mustafa Malcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl önce yaralı bulduğu ve "Paşa" adını verdiği köpeği, tedavisinin ardından sahiplendiğini söyledi.

Malcı, köpeği bulanı ödüllendirmeyi düşündüğünü kaydetti.

 

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:19
  1. Konya
  2. bekçi köpeğini çaldı

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