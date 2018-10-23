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Kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

23 Ekim 2018 Salı 21:06
Kaybolan genci arama çalışmalarına ara verildi

Çöğürlü Mahallesi'nde iki gün önce arkadaşlarıyla balık tutarken kıyıya uzak mesafede kalan kayığı almak için girdiği nehirde kaybolan Ferdi Karataş'ı (16) bulmak için yürütülen çalışmalara ara verildi. Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Komutanlığı (DEGAK-10) timleri ve Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri yaklaşık 5 kilometrelik alanda arama yaptı. Nehrin denizle buluştuğu noktaya kadar yürütülen çalışmalara, havanın kararması üzerine yarına kadar ara verildi. İki gün önce Çöğürlü Mahallesi'ne gelen Ferdi Karataş ve 3 arkadaşı balık tutmak için kayıkla Asi Nehri'ne açılmıştı. Gençler karşı kıyıda balık tutarken kıyıdan uzakta kalan kayığı almaya giden Ferdi Karataş, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 21:06
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