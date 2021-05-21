Kaybettiği şeyin değerini anlamış! Yalan eğitmeni Sedef Kabaş'tan 'pes' dedirten sözler

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BionTech aşısının üreticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, dün düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına uzaktan bağlantı yöntemi ile katılarak Eylül ayında Türkiye'ye 120 milyon doz aşı geleceğinin müjdesini vermişti. Yaşanan iyi gelişmeler her zaman olduğu gibi bazı çevreleri rahatsız etti. Sağlığı siyasete alet edecek kadar zavallılaşanlardan birisi de geçtiğimiz ay, CHP'lilere yalan eğitimi verdiği videosu sosyal medyada paylaşılan Sedef Kabaş oldu.

Arsızlıkta son nokta!

Yalan eğitmeni Sedef Kabaş, akıl almaz bir yüzsüzlükle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldı. Kabaş, "İtibar her şeydir. Bakan Fahrettin Koca, zerre inandırıcılığı kalmadığı için Uğur Şahin ile yayına çıkıp: '120 doz aşı Eylül sonuna kadar gelmiş olacak, di mi hocam. Vatandaşımızın bunu sizden duyması önemli' diyor." ifadelerini kullandı.