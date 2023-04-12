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Medya Kaybetme korkusu bacayı sardı! Muhalefet bu seçeneği hazırda tutuyor
Medya

Kaybetme korkusu bacayı sardı! Muhalefet bu seçeneği hazırda tutuyor

Yeniakit Publisher
2023-04-12 10:20:00 -
Kaybetme korkusu bacayı sardı! Muhalefet bu seçeneği hazırda tutuyor

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Millet İttifakı'nda kaybetme korkusunun bacayı sardığını belirtti.

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Millet İttifakı'nda kaybetme korkusunun bacayı sardığını belirtti.

"Bu saatten sonra işleri çok zor. Büyük öfke patlamaları yaşayacaklar. Tavsiyem kendilerine iyi bir günah keçisi bulmaları" ifadelerini kullanan Tayiz, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız deprem felaketi en çok 7'li koalisyonu ve medyasını heyecanlandırdı. İki yıldır belirleyemedikleri ortak cumhurbaşkanı adayını, depremin ilk günlerinde alelacele toplanarak belirlemeye çalıştılar.

Bir heyecan bir heyecan...
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Sanırsınız seçimi kazandılar...

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleşmesiyle birlikte CHP yöneticileri havaya girdi.

Külliye'ye mi geçecekler yoksa Çankaya'ya mı?

Buna karar vermek için bir hayli kafa yordular.

Hem kimler bakan olacaktı?

Özgür Özel gönlünden geçen makamı dile getiriyordu; İçişleri Bakanlığı fena olmazdı...

Kılıçdaroğlu'nun karşısında gerdan kırmalar, bel bükmeler fark edilir derecede artmıştı.

Bu yalancı korosu Kılıçdaroğlu'nu bile seçimleri kazandığına ve cumhurbaşkanı seçildiğine ikna etti.

Kılıçdaroğlu kendisini bu havaya o kadar kaptırdı ki, ayağının altındaki seccadeyi bile göremedi.

Sadece Kılıçdaroğlu değil elbet; Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan da bu baş döndüren havaya kendilerini kaptırdı. Ne de olsa onlar da birer cumhurbaşkanı yardımcısıydılar, hali hazırda.

Babacan ekonominin başında, Davutoğlu yine usta dışişleri bakanı. Bütün başkentlerin kapıları önünde açılıyor. Etrafları ricacılarla dolu. Soludukları bu yalancı hava yürüyüşlerini değiştirdi.

CHP medyasının hali ise fenaydı. Fatih Portakal alelacele göreve döndü. Geride kalanların canı çıksın misali birbirlerinin üzerinde tepişip durdular. Kim nereye çıkacak, kim nereye gelecek. Bunlar tatlı telaşlar tabii...

Davutoğlu ve Babacan'ın desteklediği Karar grubu da bu dalgaya kendini kaptırdı. "Tekrar dört ayak üzerine düşüyoruz" duygusuna kapıldılar. Utangaçlık zincirlerini biraz daha kırarak, o temkinli çekimser hallerinden kurtularak "Tayyip Erdoğan'a ateş serbest" misali el yükselterek oyuna girdiler.

Adı üzerinde "heyecan"; geçici bir duygu. Çabucak ortaya çıkar ve çabucak kaybolur. Sis bulutları dağıldığında karşılarında Tayyip Erdoğan'ı bütün cüssesiyle yeniden fark ettiler. Erdoğan oradaydı ve hiçbir yere gitmiyordu.

Bu gerçeği yine, yeniden, acı acı fark ediyorlar. Ve bu yüzden de korkuya, telaşa kapılmış haldeler. Bu saatten sonra işleri çok zor. Büyük öfke patlamaları yaşayacaklar. Tavsiyem kendilerine iyi bir günah keçisi bulmaları.

Kendilerini bu kadar erken "zafer" havasına sokmalarına gerek yoktu. Şimdi toparlanmaları hayli zaman alacak. Fakat "yüzde 60'la kazanacağız" diye enerji yükünü üzerlerinden atmaları kolay değil. Onlar için seçim akşamı "sokağa çıkma" seçeneğini hazırda tutuyorlar. Sosyal medyadan günah keçilerine ateş etmek de var, sokağı kışkırtarak yaşadıkları hayal kırıklığının üstesinden gelme seçeneği de. Merak etmesinler ABD hepsine uygun bir seçeneği kenarda tutuyor."

 

 

 

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