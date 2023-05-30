‘Kaybediyoruz adam kazandı’ Sosyal medyayı sallayan animasyon
Altılı masanın seçim gecesi yaşadıklarının anlatıldığı animasyon büyük ilgi gördü.
14 Mayıs Genel Seçimleri ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi sona erdi; Cumhur İttifakı seçimlerden büyük zaferle çıktı. PKK/FETÖ destekli altılı koalisyon ise havasını aldı.
Seçimlerde yaşananların mizahi şekilde anlatıldığı bir animasyon ise sosyal medyada gündem oldu.
Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun, "Adam kazandı" diye bağırarak Ankara'dan İstanbul'a, İBB'deki görevine dönüşü izleyenleri güldürdü.
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