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"Kaybederek Kazanıyorum Projesi" ile obeziteye dikkat çekildi

Çankırı’da Eldivan Şehit Mustafa Yahya Mertcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından obeziteye dikkat çekmek için bir program düzenlendi.

20 Mart 2019 Çarşamba 19:33
"Kaybederek Kazanıyorum Projesi" ile obeziteye dikkat çekildi

Çankırı’da Eldivan Şehit Mustafa Yahya Mertcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından obeziteye dikkat çekmek için bir program düzenlendi.


Yapılan programda Eldivan ilçesi içerisinde yürüyüş yapılarak 10 bin adım atılması hedeflendi. Yürüyüş sonrasında Eldivan Meydanı’nda Şehit Mustafa Yahya Mertcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından katılımcıların vücut endeksi hesaplanarak tansiyonları ölçüldü.


Programa katılan Eldivan Kaymakamı Adem Karataş yaptığı açıklamada, “Eldivan ilçesinde okulumuzun düzenlemiş olduğu Kaybederek Kazanıyoruz Projesi’nde burada Eldivan halkımızla bir araya geldik. Yürüyüş gerçekleştirdik. Çok güzel bir katılım oldu şenlik havasında geçti. Uzmanlarında dediği gibi günde 10 bin adım sağlıklı yaşam içinbizde şuan yaklaşık 6 bin adım attık. Bunu bir saat içerisinde gerçekleştirdik. Bunu da 10 bine gün içerisinde tamamlayacağız. Her günümüzün böyle geçmesi lazım. Sağlığımız için obezite olmamak için yürüyoruz” dedi.


Eldivan Şehit Mustafa Yahya Mertcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Beyza Metin ise, “Boy kilo endeksi için yaptık. İnsanlar obez mi sağlıklı mı nasıl bunun için yaptık. Bunun için bir alanda toplandık. Gelen insanların boy kilolarını ölçüler onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kilosu fazla olan insanlara burada hocalarımız eğitim veriyor. Bu şekilde bir proje hazırladık.Projemizin adı Kaybederek Kazanıyorum Projesi. Yani kiloları kaybederek sağlığımızı kazanıyoruz. Yaklaşık bin kişinin kontrolünü yaptık” ifadelerine yer verdi.


Okul öğretmeni Emel Malkoç ise, “Toplumumuzdaki obezite oranı yüksek olduğu iççin bu nedenlehalkımıza farkındalık olması babında aynı zamanda halkla öğrencileri bütünleştirmek için ve obeziteye farkındalık oluşturmak için bu projeyi yapmaya çalışıyoruz. Eldivan meydanda yaptığımız projede katılım oranıgayet yüksekti. Katılan kişilerin boylarını kilolarını ölçtük beden kitle endekslerini hesap ettik. Yüksek çıkanlar için ayrı yeten eğitim programımız oldu. Çeşitli broşürlerle bilgilerini artırmaya çalıştık. Aynı zamanda da tansiyonlarını ölçerek katılımcıların tansiyonları hakkında bilgi verdik. Tansiyonu yüksek çıkan kişilerin doktora gitmesi konusunda bilgiler verdik” şeklinde konuştu.


Yapılan program sonrasında meydanda vatandaşlara obezite hakkında bilgiler verilerek kültürel oyunlar öğrenciler tarafından sergilendi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 19:33
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