Kaybedenlerin koltuk ısrarı! 3. kez yenilen Akşener yeniden başkan
Girdiği 3. seçimde de sandıktan çıkamayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, sıkı sıkı sarıldığı koltuğun yeniden sahibi oldu.
İYİ Parti'de 3. Olağan Kurultay gerçekleştirildi.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayında bin 151 oyun bin 127'sini alarak, yeniden genel başkan seçildi.
Girdiği 3 seçimde sandığa gömüldü
Akşener, girdiği 3 seçimde sandığa gömülmüştü.
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