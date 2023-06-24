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Gündem Kaybedenlerin koltuk ısrarı! 3. kez yenilen Akşener yeniden başkan
Gündem

Kaybedenlerin koltuk ısrarı! 3. kez yenilen Akşener yeniden başkan

Yeniakit Publisher
2023-06-24 16:27:00 -
Kaybedenlerin koltuk ısrarı! 3. kez yenilen Akşener yeniden başkan

Girdiği 3. seçimde de sandıktan çıkamayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, sıkı sıkı sarıldığı koltuğun yeniden sahibi oldu.

İYİ Parti'de 3. Olağan Kurultay gerçekleştirildi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayında bin 151 oyun bin 127'sini alarak, yeniden genel başkan seçildi.

Girdiği 3 seçimde sandığa gömüldü

Akşener, girdiği 3 seçimde sandığa gömülmüştü.

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