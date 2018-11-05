Kayalıklara çarpan genç hayatını kaybetti
Nevşehir'de Islah Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yol kenarındaki kayalıklara çarpan aracın 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.05 Kasım 2018 Pazartesi 14:31
Nevşehir'de kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Salman'ın (21) kullandığı 50 NB 022 plakalı otomobil, Islah Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yol kenarındaki kayalıklara çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, sürücü Salman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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