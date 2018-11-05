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Kayalıklara çarpan genç hayatını kaybetti

Nevşehir'de Islah Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yol kenarındaki kayalıklara çarpan aracın 21 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:31
Kayalıklara çarpan genç hayatını kaybetti

Nevşehir'de kayalıklara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Salman'ın (21) kullandığı 50 NB 022 plakalı otomobil, Islah Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, sürücü Salman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:31
  1. Nevşehir
  2. Islah Organize Sanayi Bölgesi
  3. trafik kazası
  4. sağlık ekibi
  5. 112 Acil Servis

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