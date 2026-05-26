Kayalık arazide mahsur kaldı! AFAD ekipleri kurtardı
Nevşehir’de gezmek için çıktığı kayalık bölgede havanın kararmasıyla mahsur kalan kadın, polis ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Nevşehir’de akşam saatlerinde kayalık arazide mahsur kalan kadın için ekipler seferber oldu. Esentepe Mahallesi yakınlarındaki Toptepe bölgesine gezi amacıyla çıkan Süreyya Y., hava karardıktan sonra dönüş yolunu bulamayınca yardım çağrısında bulundu.
1230 rakımlı kayalık alanda yönünü kaybeden kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bulunduğu yerden çıkamadığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonrası Süreyya Y.’yi mahsur kaldığı bölgeden güvenli şekilde çıkardı.
