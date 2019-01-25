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Kayakta bronz madalya

- Milli sporcu Tiriel Luka Abramovic, Alp Disiplini FIS Boro Kupası'nda bronz madalyanın sahibi oldu

25 Ocak 2019 Cuma 22:57
Kayakta bronz madalya


İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Boro Kupası'nda, milli sporcu Tiriel Luka Abramovic bronz madalya kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamada, milli sporcunun Borovets Kayak Merkezi'nde yapılan yarışmada 41,86 FIS puanı ile kürsünün üçüncü basamağına çıktığı bildirildi.

Milli kayakçı Sıla Kara da Bulgaristan'ın Pamporovo Kayak Merkezi'nde düzenlenen FIS Yarışması'nda üçüncü olarak bronz madalya elde etmişti.

Organizasyonun teknik delegesi ve Türkiye Kayak Federasyonu Başkan Vekili Fatih Kıyıcı, kazandıkları madalyalardan dolayı milli sporcuları kutlayarak, "Türkiye Kayak Federasyonu olarak uluslararası müsabakalarda başarılı olmak için çok çalışıyoruz. Bu başarıda emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:57
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