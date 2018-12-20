Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Kayaklı koşucular Nemrut'ta nefes açıyor

- Bitlis'te kayaklı koşu sporcuları, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü 2 bin 800 rakımlı Nemrut Dağı'nın eteklerinde antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor- Kayaklı Koşu Milli Takımı Antrenörü Celal Apak:"Rakım yüksek olduğu için öğrencilere çok büyük faydası var. Ciğer kapasitesi ve çocukların gelişimine büyük katkı sunuyor"- Sporcu Ferdi Ertaş:"Türkiye ve Avrupa derecelerim var. Buranın rakımı yüksek olduğu için çok avantajlıyız. Ciğer kapasitemiz yükseliyor ve daha iyi çalışabiliyoruz"

20 Aralık 2018 Perşembe 12:06
Kayaklı koşucular Nemrut'ta nefes açıyor


BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis'te kayaklı koşu sporcuları, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü 2 bin 800 rakımlı Nemrut Dağı'nın eteklerinde antrenman yapıyor.

Nemrut Dağı'nda sis, kar ve dondurucu soğuğa aldırış etmeden haftanın 6 günü antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdüren sporcular, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Kayaklı Koşu Milli Takımı Antrenörü Celal Apak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bitlis'te Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 35 kayaklı koşu sporcusu olduğunu söyledi.

Bu sporcularla hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Nemrut Dağı'nda antrenman yaptıklarını anlatan Apak, "Çok sisli bir ortam. Rakım yüksek olduğu için öğrencilere çok büyük faydası var. Ciğer kapasitesi ve çocukların gelişimine büyük katkı sunuyor. Rakımdan dolayı yarışmalara çok daha iyi hazırlanabiliyorlar. Şu an ülke genelinde fazla bir kar yok ama Nemrut'ta 20 santimetreye yakın kar var. Bu güzelliği değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Apak, sporcuların okul çıkışında malzemelerini alarak dağa gittiklerini ve burada akşama kadar antrenman yaptıklarını ifade etti.

Zorlu iklim ve coğrafya koşullarına aldırış etmeden çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Celal Apak, şunları kaydetti:

"Tüm arkadaşlarımız canıgönülden çalışıyor. Bugün de hava çok soğuk ve sisli. Gün oluyor yağmur ve kar yağıyor yine çalışmalarımızı bırakmıyoruz. Her zaman ve her koşulda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yetişen sporcular, Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu elde etti."

Sporculardan Ferdi Ertaş ise ağabeyine özenerek başladığı kayaklı koşuyu 10 yıldır yaptığını belirtti.

Ferdi Ertaş, Nemrut Dağı'nda yaptıkları çalışmaların kendilerine büyük avantaj sağladığını vurgulayarak, "Hocalarımız sayesinde buraya kadar ilerledik. Türkiye ve Avrupa derecelerim var. Buranın rakımı yüksek olduğu için çok avantajlıyız. Ciğer kapasitemiz yükseliyor ve daha iyi çalışabiliyoruz. Çok daha rahat nefes alabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:06
  1. Bitlis
  2. Kayaklı koşu
  3. Nemrut Krater Gölü
  4. soğuk
  5. spor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin çekilme kararı Arap aşiretlerini YPG/PKK'ya karşı harekete geçirdi
    1. ABD'nin çekilme kararı Arap..
    2. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    3. Ayşen Gruda öldü mü? Gruda'nın kızı..
    4. Melis'te onaylandı! 2 milyar 250..
    5. Putin ABD'nin Suriye'den çekilme..
    6. Kirayı ödemeyen kızını icraya verdi
    7. Gaziantep'teki düğüne yönelik bombalı..
    8. Ayşen Gruda'nın sağlık durumu..
    9. Bir harf yüzünden 7 yıl maaş alamadı
    10. Çocukta pnömoni yani zatürre
    11. Kayseri'de adliye koridorunda kavga: 6..
    12. Duruşma salonunda kan aktı! Taraflar..
    13. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    14. Konya Saadet Partisi belediye başkan..
    15. Bu halini unutun! İşte imajını..
    16. Dünyadaki cennet hanede saadet idi,..
    17. "İran istihbaratının İsrail..
    18. UEFA, en fazla Türk kulüplerine ceza..
    19. Kuşatma devam ediyor! El bombası atan..
    20. Ailede muhabbet kalmadı
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!