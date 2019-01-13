Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi

ARDAHAN (AA) - Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, final yarışlarıyla sona erdi.

Şenkaya ilçesindeki Şırankes mesire alanında, 6 kategoride yapılan şampiyonada, yaklaşık 100 sporcu final için ter döktü.

İki gün süren yarışlara katılan sporcular, yoğun kar üstünde ve soğuk havaya aldırmadan mücadele verdi.

Kayaklı sporcular, kar üstünde oluşturulan parkurlara koyulan elektronik okuyucuları, parmaklarına takılan elektronik cihazlarla okutup yön bulmaya çalıştı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, burada yaptığı konuşmada, iki gündür Şenkaya'da önemli bir mücadele verdiklerini belirterek, bu mücadelenin sonunda başarı elde eden sporcuların Avrupa şampiyonasında yarışacaklarını söyledi.

Avrupa şampiyonasının, 4 ve 12 Şubat'ta Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gerçekleştirileceğini ifade eden Akyüz, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Sarıkamış'a geçeceğiz. İlk defa Sarıkamış buna ev sahipliği yapacak. İlk deneyimleri olacak. Bu nedenle başta Sarıkamış'taki yetkililerimiz olmak üzere bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Sporcular ise Şenkaya'da güzel ortamda yarıştıklarını, ortamın mücadelelerine değdiğini söyledi.

Yarışmada kategorilerine göre, erkeklerde Altar Ilgaz Tuzcuoğulları, Adem Ateş, Umut Gürcan ve Kenan Aksin, kadınlarda ise Asya Tuzcuoğulları ile Meryem Sena Yurtsever birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Şenkaya Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkanı Görbil Özcan ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz tarafından verildi.



