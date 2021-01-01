Kayak merkezlerinde tüm tedbirler alındı! Güvenli tatil yapmak için şartlar elverişli

Buğra Kardan

Pandemi tehdidinin önüne geçmek için gerekli her adımı atan turizm sektörü adına kış ayları verimli geçiyor. Kayak merkezlerine artan rağbet sektör temsilcilerince memnuniyetle karşılanıyor.

Talep yoğun

Uludağ, Kartalkaya, Kartepe, Erciyes, Ilgaz, Palandöken ve Sarıkamış’ta bulunan oteller talep görüyor. Rahat ve konforlu olan bu otellerde pandemiye karşı gerekli her tedbir alınıyor. Konaklama mekânlarına grip çıkanların vücut ısıları termal sensörlerle ölçülüyor.

Önlemler alınıyor

Gerek tatilcilere gerek çalışanlara koruyucu kıyafet, ekipman ve maske dağıtılıyor. Odalar devamlı silinip süpürülüyor. Koridorlar, merdivenler ve asansörler sürekli temizleniyor. Restoranlarda ve kafelerde ise fiziksel mesafe korunuyor. Kartepe Kayak Merkezi Genel Koordinatörü Arzu Erdem, oteller ile slalom alanlarının Covid-19’a karşı korunaklı olduğunu dile getiriyor. Kartepe’de kayak dışında 30’u aşkın aktivite yapılabildiğine dikkat çeken Erdem, “Konuklarımızın pandemi kuralları dahilinde aileleriyle gidebilecekleri pek çok alan var” ifadesini kullanıyor. Erdem, “Tatilciler, önlemlere uygun şekilde Kartepe’de vakit geçirebilir ve şehir stresini atabilirler” diye ekliyor.

Turizmci memnun

Pandemiye rağmen artan tatil satışları, palandökenli turizmcilere moral aşılıyor. Turizmciler, şunları kaydediyorlar: “Gidişat iyi. Yabancılar bölgeye akın ediyorlar. Ukrayna’dan gelen ilk müşterilerimiz otellerinde yerlerini aldılar. İlk aşamada müze, ören yerlerini dolaşacaklar. Ardından da Palandöken’de kayak tatilinin keyfini sürecekler. Otellerimiz konforlu ve güvenliler. Odalarımız ve restoranlarımız tertemiz. Personellerimiz eğitim aldılar. Pandemiye uygun bir şekilde müşterilerimizi ağırlamaktayız.”

Fiyatlar cep yakıyor

Öte yandan kontrollü ve güvenli kar keyfi pahalıya patlıyor. Nitekim tek çocuklu bir ailenin 4-5 günlük tatil için Uludağ’da 12 bin ila 14 bin lirayı, Kartepe’de 10 bin ila 12 bin lirayı, Kartalkaya’da 10 bin ila 11 bin lirayı, Erciyes’te 9 bin ila 10 bin lirayı, Ilgaz’da 8 bin ila 9 bin lirayı, Palandöken’de 7 bin ila 8 bin lirayı, Sarıkamış’ta 6 bin ila 7 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Tur firmaları da oteller de indirim kampanyaları uygulamıyor. Doğal olarak cepler yanıyor.