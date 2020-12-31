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Aktüel Kayak merkezlerinde son durum
Aktüel

Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 50 santimetreyle Palandöken'de, en az 7 santimetreyle Denizli Kayak Merkezi'nde ölçüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 14:18:09 -
Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 50, Konaklı'da 34, Hazarbaba ve Nemrut'ta 30, Sarıkamış'ta 27, Kartalkaya'da 20, Davraz'da 16, Erciyes'te 15, Zigana, Ovacık ve Ergan'da 12, Yalnızçam'da 11 ve Denizli'de 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın için en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.01.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesS-5 3
IlgazS-2 3
Kartalkaya HKY-1 2
KartepeHY 3 6
Nemrut Dağı S-4 2
PalandökenAB-6 0
SarıkamışP-11 2
UludağHKY 0 2
YıldıztepeHKY-2 5

(S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, HKY: Hafif kar yağışlı, HY: Hafif yağmurlu)

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