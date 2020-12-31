Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.



AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 50, Konaklı'da 34, Hazarbaba ve Nemrut'ta 30, Sarıkamış'ta 27, Kartalkaya'da 20, Davraz'da 16, Erciyes'te 15, Zigana, Ovacık ve Ergan'da 12, Yalnızçam'da 11 ve Denizli'de 7 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın için en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 01.01.2021 En düşük En yüksek Erciyes S -5 3 Ilgaz S -2 3 Kartalkaya HKY -1 2 Kartepe HY 3 6 Nemrut Dağı S -4 2 Palandöken AB -6 0 Sarıkamış P -11 2 Uludağ HKY 0 2 Yıldıztepe HKY -2 5

(S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, HKY: Hafif kar yağışlı, HY: Hafif yağmurlu)