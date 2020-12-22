Kayak merkezlerinde son durum
Kar kalınlığı en fazla 31 santimetreyle Palandöken'de, en az 5 santimetreyle Keltepe'de ölçüldü
KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 31 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 31, Nemrut ve Sarıkamış'ta 23, Hazarbaba'da 20, Erciyes'te 14, Ovacık'ta 12, Konaklı'da 11, Ergan'da 7 ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|23.12.2020
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|S
|-10
|-5
|Ilgaz
|ÇB
|-9
|-6
|Kartalkaya
|ÇB
|-8
|-2
|Kartepe
|P
|-5
|0
|Nemrut Dağı
|KY
|-6
|-5
|Palandöken
|KY
|-7
|7
|Sarıkamış
|KY
|-6
|-4
|Uludağ
|P
|-6
|0
|Yıldıztepe
|P
|-5
|0
(S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)