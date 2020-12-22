  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayak merkezlerinde son durum
Aktüel

Kayak merkezlerinde son durum

Kar kalınlığı en fazla 31 santimetreyle Palandöken'de, en az 5 santimetreyle Keltepe'de ölçüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-22 15:21:27 -
Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) - Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 31 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 31, Nemrut ve Sarıkamış'ta 23, Hazarbaba'da 20, Erciyes'te 14, Ovacık'ta 12, Konaklı'da 11, Ergan'da 7 ve Keltepe'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 23.12.2020 En düşükEn yüksek
ErciyesS-10-5
IlgazÇB-9-6
Kartalkaya ÇB-8-2
KartepeP-5 0
Nemrut Dağı KY-6-5
PalandökenKY-7 7
SarıkamışKY-6-4
UludağP-6 0
YıldıztepeP-5 0

(S: Sisli, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu, KY: Kar yağışlı)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX’un rezil dizisinden ayrılıp Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı!
Medya

FOX’un rezil dizisinden ayrılıp Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı!

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna FOX TV dizisinden yeni bir oyuncu katıldı.
Türk-Kürt-Arap-Zaza-Çerkes... Kim hangi partiye oy veriyor?
Gündem

Türk-Kürt-Arap-Zaza-Çerkes... Kim hangi partiye oy veriyor?

Etnik kimliğe göre seçmenlerin hangi partiye oy vereceklerine dair yapılan anket çalışmasında HDP'nin Kürtlerin partisi olduğuna dair yapıla..
Yunan spikerden bomba Türkiye itirafı: Tehlikeli bir hal aldı
Teknoloji

Yunan spikerden bomba Türkiye itirafı: Tehlikeli bir hal aldı

Türk savunma sanayii hakkında değerlendirmelerde bulunan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, "Türklerin yapay zekalı İHA'ları çok tehlikeli bi..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay