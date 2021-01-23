Kayak merkezleri açık mı? Kayak merkezleri çalışıyor mu 2021
Kayak merkezleri açıldı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok işletme kapalı durumda. Sosyal mesafenin korunamayacağı alanlarla ilgili pek çok kısıtlama bulunuyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesi sebebiyle aileler kayak merkezlerindeki son durumu merak ediyor. Kayak merkezleri kapalı mı? Kayak merkezleri salgında açık mı? Kayak merkezine giriş kuralları
Kayak merkezleri kapalı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Bu sebeple vatandaşlar kayak merkezlerinin açık olup olmadığını araştırıyor.
Kayak merkezleri açık mı? Kayak merkezleri çalışıyor mu 2021
Milyonlarca öğrenci için uzaktan eğitim süreci yarıyıl tatiliyle birlikte tamamlandı. İkinci yarıyıl 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Üç haftalık tatil sebebiyle aileler çocuklarını kayak merkezlerine götürmek istiyor. Peki, kayak merkezleri açık mı?
Kayak merkezleri koronavirüs tedbirleri uygulanarak hizmet veriyor. Hafta içi günü birlik ziyaretçiler tesislere kabul ediliyor. Ancak hafta sonları günü birlik misafirler kayak merkezlerine kabul edilmiyor. Hafta sonları yalnızca konaklamalı misafirler tesislere alınıyor.