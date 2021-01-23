Kayak merkezleri açık mı? Kayak merkezleri çalışıyor mu 2021

Kayak merkezleri açıldı mı? Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok işletme kapalı durumda. Sosyal mesafenin korunamayacağı alanlarla ilgili pek çok kısıtlama bulunuyor. Okulların yarıyıl tatiline girmesi sebebiyle aileler kayak merkezlerindeki son durumu merak ediyor. Kayak merkezleri kapalı mı? Kayak merkezleri salgında açık mı? Kayak merkezine giriş kuralları