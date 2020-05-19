Kaya Muzaffer Ilıcak’tan 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF), Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF), Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Spor Kulübü (UMES) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılı ve Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Kaya Muzaffer Ilıcak, yaptığı yazılı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve özgürlük yolunda başlattığı mücadelenin insanlığın ortak mücadele mirası olarak bütün uluslara ışık olduğunu belirterek, "Bir ulus ve bir halk kendisini var eden geçmişi, ödenen bedelleri asla unutamaz. Unutursa bağımsızlığın ve aydınlanmanın ışığını kaybeder. Biz ulusal bayramlarımıza sahip çıkmakla birlikte bizi var eden değerlerle yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir güç senin ışığını, bu ulusun birliğini, Cumhuriyetinizin aydınlığını engellemeye yetmeyecektir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ulusal kurtuluş mücadelesini verenlere, bu ülke uğruna hayatını veren şehitlere, aydınlanma ve bağımsızlık mücadelesinde yitirdiklerimize sonsuz saygı, şükran ve minnetimi sunuyorum" dedi.

"19 Mayıs Türk’ün yeniden doğuş destanıdır"

19 Mayıs’ın bir destan olduğunu belirten Ilıcak, "Bir devrin bittiği bir devrin ilanının destanıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı gündür. Bir yüce kumandanın milleti ile bir bütün olduğu, milletinin tüm varlığını canını malını kanını ortaya koyduğu gündür. Dört bir yanı düşman çizmesi altında karartılmış vatan topraklarının yeşerdiği nevruz günüdür. Türk olduğunu unutan bir millete, Türklüğünün hatırlatıldığı gündür. 30 Ağustosların doludizgin Akdeniz’e ulaştığı, düşmanın denize döküldüğü, kutsal vatan topraklarının düşmandan temizlendiği gündür. Mağrur kendini bilmez devletlerin mağrur komutanlarının şanlı sancağımızı selamlayarak, geldikleri gibi gittikleri gündür. 19 Mayıs, kuzey Afrika’da Çanakkale’de Kafkas cephesinde Suriye ve Filistin’de yaşadığı onca savaşların yenilmez kahramanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün esir milletlerin de kaderini aydınlattığı gündür. 19 Mayıs destanı, Türk tarihindeki en büyük acılardan birinin kanla yazılmış destanıdır. Dünyanın en büyük savaş güçlerine karşı kazanılan ve sömürgecilerin belinin kırıldığı bu destan, yeni bir millet olmanın bilincinin ortaya konduğu, özgürlük ve bağımsızlığımızın ve de bugünkü güzel Türkiyemizin temellerinin atıldığı bir destandır. 19 Mayıs benim doğum günümdür. 19 Mayıs senin doğum günündür. 19 Mayıs Türk gençliğinin doğum günüdür. 19 Mayıs Büyük kurtarıcı Atatürk’ün doğum günüdür. 6 bin 500 yıl sonra Türk milletinin yeniden doğuşudur. Ey Türk gençliği bu doğuş sana Atadan armağandır, değerini bil. Her yıl bu armağanla yeniden coş. Sen vatanın umudusun. Verilen armağanın ışığında, ilim ve irfan ateşiyle çağdaş medeniyetlerin ufkunda yeni bir güneş gibi doğacağın güne hazırlan. Bağımsızlığımızın ilk ateşi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaya Muzaffer Ilıcak ayrıca, Kadir Gecesi’ne kavuşmanın sevinci içinde olduklarını da söyledi.