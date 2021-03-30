Kaya Akarsu kimdir? Kurtlar Vadisi oyuncusu Kaya Akarsu'nun ölüm nedeni ne?
Kurtlar Vadisi oyuncusu olan, tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu hayatı kaybettiği açıklandı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan Kaya Akarsu, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Kurtlar Vadisi'nde Hoca karekterini canlandıran Kaya Akarsu, dizide Cevat'ın adamları tarafından öldürülmüştü. Peki Kaya Akarsu kimdir? Kaya Akarsu hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Tiyatro ve sinema sanatçısı Kaya Akarsu'nun vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.” İfadelerine yer verildi.
Kaya Akarsu neden öldü?
Tiyatro, sinema sanatçısı olan Kaya Akarsu aynı zamanda seslendirme sanatçıydı. Vatandaşlar, 'Kaya Akarsu kimdir, kaç yaşında, neden öldü?' sorularına yanıt aramaya başladı. Ancak usta sanatçının ölüm nedeni hakkında bir bilgi paylaşılmadı.
Kaya Akarsu kimdir?
Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kaya Akarsu, 1 Temmuz 1942 tarihinde dünyaya geldi. 1970 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na giren Kaya Akarsu, çeşitli sinema ve dizi filmlerde de oyunculuk yapan sanatçı, 1995 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı. Bazı televizyon programlarında sunuculuk da yapan Kaya Akarsu, aynı zamanda deneyimli bir seslendirme sanatçısıydı. Kaya Akarsu, Akasya Durağı, Oyuncak Hikayesi, Kollama, Kurtlar Vadisi Pusu, Benim Annem Bir Melek, Miras, Eksik Etek, Sessiz Fırtına, Cemile, Yeniden Çalıkuşu ve Abdülhamit Düşerken gibi daha birçok dizi ve filmde oynamıştı.
Kaya Akarsu hangi dizi ve filmde oynadı?
Akasya Durağı - 2012
Oyuncak Hikayesi 3 - 2010
Kollama - 2009-2010
Kurtlar Vadisi Pusu - 2008-2009/ Bölüm 42-61/3.serisi Olan Dizi Kurtlar Vadisi Pusuda 142-161/ 20 Bölüm Oynamıştır
Benim Annem Bir Melek - 2008
Miras - 2008
Eksik Etek - 2007
Sessiz Fırtına - 2007
Cemile - 2006
Yeniden Çalıkuşu - 2005
Abdülhamit Düşerken - 2002
Cinlerle Periler - 2001
Sevimli Canavarlar - 2001 (Seslendirme)
Çarli - 1999
Cumhuriyet1998
Köroğlu - 1991
Çalıkuşu (dizi, 1986) - 1986