Milyonlarca Android kullanıcısına uyarı: Telefonunuzdaki bu uygulamalara dikkat! Bilgileriniz çalınıyor olabilir

TOPLAMDA 2,3 MİLYON KEZ İNDİRİLMİŞLER McAfee çalışanları tarafından keşfedilen bu tehlikenin; sistem temizleyicileri, oyunlar ve fotoğraf galerileri gibi en masum görünen uygulamaların içine gizlendiği ve bu uygulamaların toplamda 2,3 milyon kez indirildiği belirtiliyor. BİLGİLERİ ELE GEÇİRİYOR, BAZEN FABRİKA AYARLARINA DÖNMEK BİLE ÇARE OLMUYOR Aslında saldırganlar kullanıcıları tam da bu şekilde tuzağa düşürüyor. Kötü amaçlı yazılımı masum ve kullanışlı görünen bir uygulamanın içine gizlemek, Android kullanıcılarının bu uygulamayı şüphelenmeden yüklemesine yol açıyor. Virüs yüklendikten sonra, "root" erişimi elde etmek için Android'in güvenlik açıklarından yararlanıyor. Bu durum, saldırganların finansal uygulamalar için kullanıcı adları ve şifreler de dahil olmak üzere pek çok bilgiyi ele geçirmesine neden olmakla kalmıyor; aynı zamanda kötü amaçlı yazılımın kullanıcının bilgisi dışında telefonuna başka uygulamalar yüklemesine ve silmesine de olanak tanıyor. İşin en ürkütücü yanı ise bazı durumlarda bu kötü amaçlı yazılımın bir kısmının, cihaz fabrika ayarlarına sıfırlansa bile tamamen kaldırılamayacak şekilde yükleniyor olması.