Milyonlarca Android kullanıcısına uyarı: Telefonunuzdaki bu uygulamalara dikkat! Bilgileriniz çalınıyor olabilir

BU CİHAZLAR ETKİLENMİYOR Ancak Google'ın Bleeping Computer'a yaptığı açıklamaya göre, Mayıs 2021'den bu yana güncellenen Android cihazlar bu saldırıya karşı korunuyor. Örneğin Ekim 2021'de piyasaya sürülen ve bu yıl güncellenen Pixel 6 Pro gibi modeller bu saldırıdan etkilenmiyor. Öte yandan, McAfee, Çin'deki Pekin ve Shenzhen gibi belirli bölgelerde kötü amaçlı yazılımın cihazlara bulaşmadığını tespit etti. Bu detay, saldırının hangi ülkede geliştirildiği hakkında net bir fikir veriyor, zira bu taktik, faillerin kendi yerel kolluk kuvvetlerinden uzak durmasını sağlıyor. GOOGLE'DAN AÇIKLAMA Google yaptığı açıklamada, Google Play Protect'in kötü amaçlı uygulamaları otomatik olarak kaldırdığını ve yeni yüklemeleri engellediğini belirtti. Açıklamada, "Ek bir güvenlik önlemi olarak, Google Play Protect bu uygulamaları otomatik olarak kaldırır ve yeni yüklemeleri engeller. Kullanıcılar, her zaman cihazları için mevcut olan en son güvenlik güncellemelerini yüklemelidir" denilerek cihazların daima güncel tutulması gerektiği vurgulandı. Bu tür kötü amaçlı yazılımlardan kaçınmak için Android uygulamalarını her zaman Google Play Store'dan yüklemeye özen göstermek ve telefonunuzu daima güncel tutmak ise büyük önem taşıyor.