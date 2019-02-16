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Kaya, “1 Mart akşamı projelerimizi açıklamak istiyoruz”

AK Parti Safranbolu Belediye Başkanı Adayı Ali Kaya, İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 21:53
Kaya, “1 Mart akşamı projelerimizi açıklamak istiyoruz”

AK Parti Safranbolu Belediye Başkanı Adayı Ali Kaya, İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.


İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem’i ziyaret eden AK Parti Safranbolu Belediye Başkanı Adayı Ali Kaya Safranbolu’yu lider pozisyona taşıyacak projeleri 1 Martta açıklamaya başlayacaklarını söyledi.


“1 Mart akşamı projelerimizi açıklamak istiyoruz”


Yoğun bir tempo içerisinde çalıştıklarını belirten Kaya, “Minimal bazda, mahalleler bazında projelerimiz de var. Allah nasip ederse bu yoğun temponun sonucunu 31 Mart akşamı hep beraber yaşayacağız. Ve sizlerle beraber 1 Mart akşamı projelerimizi açıklamak istiyoruz. Alan sahasını Safranbolu’da kazandık, halkımızdan da ciddi teveccüh görüyoruz” dedi.


Ankara ile siyasetten önce de güçlü bağı olduğunu ifade eden Kaya, “Siyasetle beraber bu pekişmiş oldu. Elimiz güçlü, iktidar partisiyiz ve Ankara’da aşamayacağımız ve Safranbolu’ya getiremeyeceğimiz bir yatırım olduğunu düşünmüyorum. Bizler ayağı yere basan projelerden bahsederken Safranbolu’nun hem gönlümüzde hak ettiğini hem de bu projelerin arka planının uygulanabilirliğinin veya bunların maddi kaynaklarının neler olabileceğini ve nerelerden ne getirebileceğimizi çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla Safranbolu için bugün bir belediye başkan adayının yapması gerekenden çok öte işler kazandırabileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.


“Turizme dönük ciddi projelerimiz olacak”


Kaya, UNESCO miras listesinde yer alan Safranbolu’nun tarihi ve kültürel açıdan çok önemli olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Turizme dönük çok ciddi projelerimiz olacak. Ben Safranbolu’yu hem kültürel turizmde, hem kongre turizminde hem de top yekün film platosuna hazır olmasıyla beraber Safranbolu’yu dünyada hak ettiği konuma taşıyabileceğimizi düşünüyoruz. Fiziksel anlamdaki değişiklikler haricinde sosyal belediyecilik anlamında da yapabileceklerimiz, çok net ortaya koyabileceğimiz projelerimiz var. Burada hem emeklinin hem işçilerimizin hem de gençlerimizin cebine dokunabilecek projelerimizi hep beraber yaşatacağız.”


Ziyarette AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti Safranbolu İlçe Başkanı Av. Mehmet Sarı’da yer aldı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 21:53
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