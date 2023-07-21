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Gündem Kavurucu çöl sıcakları geliyor
Gündem

Kavurucu çöl sıcakları geliyor

Yeniakit Publisher
2023-07-21 07:59:00 -
Kavurucu çöl sıcakları geliyor

Türkiye'yi bir kez daha aşırı sıcaklar bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük tahmin raporunda hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi. Önümüzdeki hafta sıcaklık rekoru bekleniyor.

Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor.

Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarını tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin bildirildiği raporda "Halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." denildi.

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