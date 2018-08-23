THY - Trabzon
0553 313 94 23

Kavurmalı pilav nasıl yapılır?

Bayramın vazgeçilmezi kavurma ile pilavın eşsiz buluşması bu tarifte...

23 Ağustos 2018 Perşembe 19:52
Kavurmalı pilav nasıl yapılır?

MALZEMELER :

500 gram kavurma

1,5 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak et suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

TAVSİYELER :

Pirinçlere sıcak suyu ilave ettikten sonra bir damla limon eklemek, pirinçlerin parlaklığını artırıcaktır.

YAPILIŞI :

Tereyağlı pilavı hazırlamak için ayıkladığınız pirinçleri berrak bir su çıkana kadar bol suda yıkayın. Suyunu süzdürün.

Geniş tabanlı bir pilav tenceresine zeytinyağı ve tereyağını ilave edin. Pirinçleri tencereye alın ve orta kısımları şeffaf bir görünüm kazanana kadar kavurun.

Kavrulan pirinçlere sıcak durumda olan et suyu ve tuzu ekleyin. Sadece bir kez karıştırdığınız pilavı, et suyu kaynamaya başlayana kadar orta ateşte pişirin. Daha sonra kapağını kapatın ve kısık ateşte, pirinçler göz göz olana kadar yaklaşık 12 dakika kadar pişirin.

Mis gibi tereyağlı, dumanı üzerinde pilavınız hazır. Ancak servis edilmeden önce dinlenmesi gerekiyor. Kağıt havlu ya da temiz bir mutfak bezi kullanarak tencereyi sarın ve demlenmesi için pilavı bekletin.

Bu esnada kavurmayı küçük küpler halinde kesin. Kendi yağı yeterli olacağı için ekstra yağ kullanmadan kızgın bir tavada renk alana kadar kavurmayı pişirin.

Demlenen pilavdan arzu ettiğiniz oranda servis tabağına alın. Pişirdiğiniz kavurmadan üzerine ekledikten sonra kavurma donacağı için bekletmeden sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 19:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'da korkunç olay!
    1. Adana'da korkunç olay!
    2. Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2..
    3. Zonguldak'ta fabrika yangınında 6 işçi..
    4. Beşiktaş'tan flaş Ozan Tufan hamlesi!..
    5. Çorum'da uyuşturucu operasyonu!
    6. Dönüş trafiği erken başladı!..
    7. Aksaray'da mandıra ve ev kül oldu!
    8. Boyun ağrısı çekiyorsanız bu yöntemler..
    9. Termal suyun inanılmaz faydaları
    10. "Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü..
    11. Hıçkırıktan kurtulmanın 9 farklı yolu
    12. Yemekten sonra bunları yapmayın!
    13. Güneş yanığına bitkisel çözümler
    14. ''Maymundan geldik'' diyenler Kurban..
    15. Rusya kararını verdi! ABD yerine..
    16. Nektarinin inanılmaz faydaları
    17. Taze fasulyenin faydaları saymakla..
    18. Adana'da kan dolduran olay!
    19. Mangalda kuzu şiş kebap tarifi
    20. Avrupa yan çizdi! İran'a uçuşlar..
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Karadeniz'de gerilim! İngiliz savaş uçakları havalandı
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Putin'den Trump'ı kızdıracak dev hamle
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!