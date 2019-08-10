Kavurma nasıl yapılır? Lokum gibi kavurma nasıl yapılır? Lokum gibi kavurma nasıl olur? Kavurma nasıl yumuşak olur?

Kurban Bayramı süresince ete kolay ulaşılabilir olması, malzemenin az olması kavurmayı sofraların vazgeçilmezi yapmaktadır. Lokum gibi bir kavurma yapmanın en püf noktası ise pişirmesindedir.

Misafirlerinize eşsiz lezzette kavurma yedirmek için, 5 ince noktayı okuyucularımız için paylaşıyoruz.

Kavurma yapılacak eti iyi seçmeliyiz. Koyun ve kuzu etinin but ve kol kısmından, dana etinin ise sırt ve kol-kürek kısmından kavurma yapılacak eti hazırlamalıyız. Çıkarılan etler mutlaka kuşbaşı kıvamında olmalıdır.

Etin iyi bir şekilde yıkanması ve sonrasında dikkatlice düzülmesi de önemlidir.

Kavurma etinin kendi yağında kavrulması elzemdir. Etin yağlı kısımları tencerenin altına serpiştirilmelidir. Kısık ateşte erimesi beklenilmelidir. Yağlar eridikten sonra geride kalan kıkırdak kısımlar mutlaka tencereden alınmalıdır. Doğranmış et, eriyen ve kıkırdakları alınan bu yağın içinde kavrulmalıdır.

Kavurma yüksek ateşte yapılır. Kısık ateşte yapılan et sulanmaya neden olur. Ocağın altı etleri rengi dönmeye başladığında kısılmalıdır. Pişirme işlemi tencerenin kapağı kapalı olarak etler iyice yumuşayıncaya kadar devam ettirilir. Kuzu ve koyun eti yumuşaktır ve daha kolay pişer. Kavurma dana etinden yapılıyorsa pişirme sırasında çok az su ilave edilebilir.

Tuz ve karabiber, etler iyice piştikten sonra katılır. Tercihe göre kekik, kimyon, kırmızı pul biber, defne yaprağı ve sarımsak da kavurmaya ilave edilebilir.