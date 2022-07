Kavurma hangi saatte yenilmelidir? Kavurmanın faydaları ve sac kavurma tarifi

Et ve et ürünleri, günlük olarak tüketilmesi gereken en önemli besin kaynaklarının başında gelir. Öyle ki et, içerisinde bulunan protein, mineral ve vitamin açısından vücudun B12 kaynağını karşılaşmaktadır. B12 vitamini, vücudun farklı etkenlere göre direnç kazanmasını sağlarken kas sisteminde de faydalıdır. Rize ile ünlenen ve sonrasında yöresel kahvaltı sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan et kavurma, vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Karadeniz’in yüksek yaylalarında yapılan hayvancılık sonucunda elde edilen en taze etlerden hazırlanan kavurma, her yaştan kesimin rahatlıkla tüketebileceği gıdalardandır. Et kavurma, çiğ etin direk pişirilmesinden daha sağlıklı olup, besleyicidir. Üstelik vücuda faydaları da oldukça fazladır.

Et kavurmanın faydaları

Sindirim sistemi güçlendirir: Vücudun en önemli kısımlarının başında gelen kalın bağırsak, ince bağırsak ve mide sindirim sistemini oluşturur. Sindirim sisteminin rahat bir şekilde çalışması diğer organlar için de son derece önemlidir. Et küçük parçalara ayrılarak, kavurulup tüketildiğinde sindirimi daha kolay olur ve vücuda sağlanan vitamin ile mineraller açısından da zengin bir hal alır. Sindirim sistemini daha rahat bir şekilde çalıştırmak, hazmı daha kolay hale getirmek ve bağırsak hareketlerini de düzene koymak için kavurma tüketimi uygundur.

Beyin sağlığında etkilidir: B6, B 12 ve omega 3 vitamini açısından en zengin besin kaynaklarından biri olan kırmızı et, beyin sağlığını korumak konusunda olmazsa olmazlardandır. Et, kavurma şeklinde tüketildiğinde ise bu vitamin ve mineraller çok daha yüksek bir hal alır. Beyin sağlığını korumak için günlük olarak tüketilmesi gereken et miktarı yaklaşık olarak 50 gram şeklindedir.

Kas ve kemik gelişimi: Özellikle çocuklar için önemli olan kemik ve kas gelişimi için günlük olarak düzenli et tüketimine dikkat edilmelidir. Kavurmanın düzenli bir şekilde tüketilmesi, çocuklarda kas ve kemik gelişimini önemli oradan etkilerken, ağır vücut sporlarıyla ilgilenenlerin de protein almak adına sık sık tüketmesi gerekir.

Kan sağlığı: Vücudun gerekli kan üretimi ve vücudun hastalıklara karşı bağışıklık kazanması için önemlidir. Aynı zamanda kalp sağlığını korumak adına da düzenli olarak tüketmek gerekir.

Dr.Fevzi Özgönül,''Kurban bayramı geldi. Hem dinlenecek hem de yediğimiz kavurma ile bedenimizin bazı ihtiyaçlarını giderebileceğiz. Şimdiye kadar kurban eti nasıl saklanmalı, nasıl pişirilmeli, nasıl servis edilmeli, nasıl yenmeli, hangi yemeklere yakışır konusunda binlerce uzman görüşü aldınız. Kurban etini ne zaman yersek daha faydalı olur ?Kavurmanın yararlı olması için en geç 16:00 ya kadar yemeliyiz.'' diye belirtti.

Etin pişirme süresi olduğu gibi sindirme süresi de vardır. Özellikle kurban etinde bu süre oldukça uzundur. Et yeterince dinlenmediği için hem pişirme süresi, hem de sindirme süresi uzundur. Sindirme süresi kişiden kişiye değişiklik gösterebilir, hatta bazen 10 saati bile geçebilir. Yediğimiz bir besinin bedenimiz için kullanılabilir hale gelmesi için bir çok işlemlerden geçmesi gerekiyor. Pazardan sebze aldığınızda yemek yapmak için ayıklıyor, doğruyor, hazırlıyor bazen soteliyor bazen önce hafif ateşte kızartıyor diğer yandan başka malzemeler ile etini ya da içine katacağınız başka malzemeleri hazırlıyor sonra pişiriyor biraz dinlendirip sofraya öyle götürüyorsunuz. Benzer işlemleri de yediğimiz besinlerde yapıyoruz. Önce bıçakla kesiyor, sonra dişlerimizle öğütüyor, tükürük ile ıslatıyor, midede hem yoğuruyor hem de mide asidi ile eritiyoruz. Midede iyice işlemden geçtikten sonra yiyecekler on iki parmak bağırsağına geliyor, pankreas ve karaciğer enzimleri ile karşılanıp sindirim devam ediyor. Ardından bir süre bağırsaklarda dinleniyor. Bağırsak florasındaki dost bakteriler tarafından fermantasyona uğrayıp sindirim işlemi tamamlandıktan sonra emilerek karaciğere ulaşıyor ve burada tekrar bir sentez işlemine uğrayıp artık bedenimiz için kullanılabilir hale geliyor. İşte pazardaki alışverişten soframıza gelene kadar yemek olmak için geçen süreç gibi bir süreç de sindirim için geçiyor.

Eğer kilo probleminiz varsa bir türlü doymak bilmiyorsanız, ekmeksiz, pilavsız, tatlısız gününüz geçmiyorsa, sindirim süresi de diğer kişilerden daha uzun olabiliyor.

Nasıl ev hanımı misafir gelecekse yemek alışverişini en geç öğlene kadar yapıyorsa, bedenimiz de gece yarısı yapılanmak için yiyecekleri en geç saat 16:00 ya kadar yememizi istiyor. ( Bedenimizin yapılanma saati gece 23:00 – 02:00 dir )

Dr.Fevzi Özgönül,''Şimdi neden besleyici olan yemeklerimizi gündüz yememiz gerektiğini anladınız zannederim. Sakın saat 16:00 dan sonra hiç bir şey yememem gerekir diye de düşünmeyin karnınız acıkırsa açlığınızı kapatmak için pişmiş bir yemek yada çorba gibi hazmı kolay olan yiyecekleri gece iyice acıkınca yiyebilirsiniz. Beden aklını kullanmak açlığa dayanmak değil doğru zamanda doğru olanı yemektir. Açlığı abur cuburla değil yemek ile giderme sanatıdır.'' dedi.

Sac kavurma tarifi: Ağızda dağılan, damak çatlatan lezzet

lasik yemeklerin başında gelen sac kavurma tarifi, herkes tarafından bilinen bir ana yemektir fakat birçok kişi yumuşacık kıvamda etleri hazırlayamaz. Sac kavurma tarifini sizler için püf noktalarıyla hazırladık.

Saç kavurma tarifi, pratik ve lezzetli et yemeklerinden biridir. Son derece kısa sürede hazırlanır. Püf noktalarını da dikkatle uygulayınca tam kıvamında, lokum gibi bir et yemeği hazırlamış olursunuz. İşte tarifimizin detayları geliyor!

SAC KAVURMA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir kilo kuşbaşı doğranmış dana eti

2 adet kuru soğan

3 adet domates

3 adet sivri biber

Bir kahve fincanı sıvı yağ

Bir yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

SAÇ KAVURMA NASIL YAPILIR?

Kuşbaşı etleri minik bir şekilde doğrayın ve etleri sacın içine koyun. Kısık ateşte etleri suyunu salıp, geri çekene kadar bekleyin. Soğanları da küçük küçük doğrayın. Suyunu çeken etlerin içine ilave edip kavurmaya başlayın. Bu aşamada sac tavanın içine yağları da ilave edin. Soğanların dirilikleri gittikten sonra ince halkalar şeklinde doğradığınız biberleri tavaya ekleyin. Yaklaşık 5 dakika sonra kabuklarını soyduğunuz, minik küpler şeklinde doğradığınız domatesleri tavaya alın ve kavurma işlemine devam edin.bBirkaç dakika sonra tuz ve karabiberi ekleyip tavanın kapağını kapatın. Ocağın altını kısın ve domatesler suyunu çekene kadar bu şekilde pişirin. Domatesler suyunu tamamen çektikten sonra yemeğiniz hazırdır. Afiyet olsun.

SAC KAVURMA TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Sac kavurmanın yumuşacık olması için doğru et seçimi yapılmalı. Sac kavurma tarifi dana eti ile hazırlanacaksa, antrikottan kuşbaşı eti hazırlatmalısınız. Kuzu etinden yapıldığında ise yumuşacık oluyor. Ekstra bir işlem yaptırmanıza gerek kalmayacaktır. Saca eti koymadan önce iyi bir şekilde kızdırmalısınız. Sac kavurma tarifi tavada da pişirilebilir ancak orijinal lezzeti bu şekilde yakalamak çok kolay olmuyor.

SAC KAVURMA YANINA NE YAKIŞIR?

Sac kavurma tarifinin yanına en çok yakışan yemek pirinç pilavı tarifi oluyor. Yanına bol köpüklü ayran da hazırlayarak enfes bir menüye imza atabilirsiniz.

SAC KAVURMA KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon sac kavurma yaklaşık 310 kaloridir.

