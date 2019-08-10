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Kavurma en hızlı nasıl pişirilir? En kolay şekilde kavurma nasıl yapılır?

Kurban Bayramı dini bayramlarımızın ikincisidir. Hali vakti yerinde olan Müslümanların kurban kesmesi bir vecibedir. Kurban Bayramı aynı zamanda bir yardımlaşma ve paylaşmadır. Kurban kesenler, kurban kesmeye gücü yetmeyenlere kestikleri kurbandan pay dağıtarak, Müslüman kardeşlerinin sofrasına et girmesine vesile olacaktır. Kurban Bayramında kurbanlıklar kesildikten sonra yapılan ilk iş nefis bir kavurma yemek. Bu bayram sofraların baş tacı, en çok tüketileni kavurmalardır şüphesiz. Peki kurban kesildikten sonra gelen misafirlere ikram edilen vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan kavurma en hızlı nasıl pişirilir? En kolay şekilde kavurma nasıl yapılır? İşte kavurma nasıl yapılır? sorusuna ilişkin en lezzetli kavurma tarifini haberimizde okuyabilirsiniz.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:21
Kavurma en hızlı nasıl pişirilir? En kolay şekilde kavurma nasıl yapılır?

Kurban Bayramı dini bayramlarımızın ikincisidir. Hali vakti yerinde olan Müslümanların kurban kesmesi bir vecibedir. Kurban Bayramı aynı zamanda bir yardımlaşma ve paylaşmadır. Kurban kesenler, kurban kesmeye gücü yetmeyenlere kestikleri kurbandan pay dağıtarak, Müslüman kardeşlerinin sofrasına et girmesine vesile olacaktır. Kurban Bayramında kurbanlıklar kesildikten sonra yapılan ilk iş nefis bir kavurma yemek. Bu bayram sofraların baş tacı, en çok tüketileni kavurmalardır şüphesiz. Peki kurban kesildikten sonra gelen misafirlere ikram edilen vazgeçilmez lezzetler arasında yer alan kavurma en hızlı nasıl pişirilir? En kolay şekilde kavurma nasıl yapılır? İşte kavurma nasıl yapılır? sorusuna ilişkin en lezzetli kavurma tarifini haberimizde okuyabilirsiniz.

1 kilo ete 250 g gelecek şekilde iç yağını tencereye alarak kaynamaya bırakılır. Doğranılan kurban etini geniş bir tencereye alarak kapağı kapalı şekilde suyunu çekinceye kadar pişirilir. Kavurma pişerken üstünde biriken köpükleri kaşık yardımıyla temizlenir. Kavurma etleri kavrulurken. Diğer tarafta kaynayan iç yağın üzerindeki kıkırdakları alınır, suyunu çeken etlerin üzerine iç yağı eklenir. Tuzunu ilave edildikten sonra 5 dakika daha kavurulur. Ocaktan alınan etler cam kaba alınıp soğumaya bırakılır. Yağı donduktan sonra parçalara bölünerek buzdolabında saklayabilirsiniz. 

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:21
  1. Kavurma en hızlı nasıl pişirilir?
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