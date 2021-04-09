Kavurd Bey kimdir? Kavurd Bey Melikşah'ın neyi olur?

ATV ekranlarında izleyici karşısına geçen sevilen tarihi dizi Uyanış Büyük Selçuklu'ya bu hafta Turanşah karakteri dahil oluyor. Turanşah Melikşah'ın ezeli rekabet edecek olması açısından Turanşah'ın kim olduğu ve babası Kavurd Bey'in kim olduğu merak kazandı.Turanşah, Kirman Selçuklu meliki, Kavurd Bey'in oğludur.

Kavurd Bey kimdir?

Kavurd Bey veya adına darp edilen sikkelerde adı Kara Arslan Bey veya tam adı Kara Arslan Ahmed Kavurd Bey (d.? - o. 1073). Selçuklu hanedanından Selçuk Bey'in büyük torunu, Çağrı Bey'in oğlu ve Alp Arslan'in kardeşidir. Güney Fars'da Kirman meliki. Kirman'da 140 yıl hüküm sürecek olan Kirman Selçuklu Devleti kurucusu. Selçuklu Devleti tahtına çıkan yeğeni Melikşah'a karşı taht iddiası ile isyan etmesi ve bu isyanın bastırılması üzerine idam edilmiştir.

Kavurt Bey babası olan Çağrı Bey Büyük Selçuklu Devleti Horasan valiliği yapmakta iken doğmuştur. Doğum yeri ve doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Babası Çağrı Bey Selçuklu hanedanı kurucusu olan Selçuk Bey'in torunu ve Büyük Selçuklu Devleti kurucusu olan Tuğrul Bey'in küçük kardeşidir. Kavurt Bey Büyük Selçuklu Devleti ikinci sultanı olan Alp Arslan'ın ağabeyidir.

Kavurt Bey daha amcası Tuğrul Bey Büyük Selçuklu Devleti sultanı iken 1048'de güney İran'da bulunan Kirman'a vali tayin edilmişti. İdari kurumları kurulma safhasında bulunan Büyük Selçuklu Devleti'nde, bölgeler önce "amid" veya "amil" adı verilen sivil valiler ve sonra (özellikle Alp Arslan dönemi ve sonrasında) "şehna" adı verilen yarı askeri yarı sivil valiler tarafından idare edilmekte idi. Bölge valileri ya hanedan üyelerinden ya da hükümdara yakın gulam askeri olarak yetişip sivrilmiş kişiler arasından seçilip valiliğe atanmakta idiler. Bazı Selçuklu hanedanından olan bölge valilerine "melik (kral)" unvanı da verilmekte idi. Kavurt Bey Kirman Meliği ve valisi olarak hayatı sonuna kadar Kirman ve civarını idare etmişti.

Kavurd Bey Melikşah'ın neyi olur?

Kavurd Bey Alp Arslan'ın ağabeyidir. Melikşah'ın da amcası olmaktadır.