Kavun şerbeti nasıl yapılır?

MALZEMELER

2 adet orta boy limon

1 su bardağı toz şeker

3 dilim kavun

2 litre su

HAZIRLANIŞI:

Limon kabuklarını rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Kabuklarını rendeledikten sonra ortadan ikiye kestiğiniz limonları limon sıkacağında sıkarak suyunu çıkarın. Limonların kalan kısımlarını büyük parçalara bölün. Bir tencereye toz şekeri alın, üzerine rendelenmiş limon kabuğu, limon parçaları ve limon suyunu ekleyerek karıştırın. İçerisinde limon çekirdeği kalmamasına dikkat edin. Karışımı ağzı kapalı tencerede, iki saat oda ısısında bekletin. Bekleyen limonlu toz şeker karışımını ocağa alın, beş dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Ocağı kapatıp, ılınması için bir kenarda bekletin. Çekirdeklerini çıkardığınız kavunları mutfak robotu ya da blenderda püre haline getirin. Bu püreyi ılık durumda olan limon karışımının üzerine ekleyin. Buzdolabında en az bir saat dinlendirin. Soğumuş şerbet özünü tülbent veya süzgeçle derin bir tencereye süzün, üzerine soğuk suyu katıp, karıştırın. Soğuk şerbet karışımını servis bardaklarına paylaştırın. Arzuya göre buz, nane veya fesleğen yapraklarıyla servis yapın.