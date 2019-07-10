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Kavun kaç kalori? Diyetteyken kavun yenir mi?

Sağlıklı beslenenler ve kilo problemi olup yediklerinde kısıtlamaya gidenler kalori hesaplaması yaparlar. Merak edilenlerden biri de yaz meyvelerinden kavunun kaç kalori olduğu. Kavun kaç kaloridir? Kavun kilo yapar mı? Diyetteyken kavun tüketilebilir mi?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:05
Kavun kaç kalori? Diyetteyken kavun yenir mi?

Sağlıklı beslenenler ve kilo problemi olup yediklerinde kısıtlamaya gidenler kalori hesaplaması yaparlar. Merak edilenlerden biri de yaz meyvelerinden kavunun kaç kalori olduğu. Kavun kaç kaloridir? Kavun kilo yapar mı? Diyetteyken kavun tüketilebilir mi?

Kavun, kabakgillerden sürüngen gövdeli bitki türü ve bu bitkinin iri meyvesidir. Olgunlaşmamış hali de meyve olarak tüketilir ve bu haldeki meyvesine kelek denir. Bir yıllık otsu bir bitkidir. Kavun çeşitli vitamin ve mineralleri içeren müthiş bir meyvedir. Diyetisyenler, kavunun kalorisinin düşük olduğunu, lifli yapısından dolayı kişileri uzun süre tok tuttuğunu aynı zamanda günlük tüketimde vücudu toksinlerden temizleyip kilo vermeyi kolaylaştırdığını söylemektedirler.

Kavun kaç kaloridir?

Kavun boyut itibari ile çeşitlilik gösterdiği için bir kavun şu kadar kaloridir demek güçtür. Ama uzmanların tavsiye ettiği porsiyon yani 100 gr üzerinden hesaplayacak olursak; 100 gr kavun 33 kaloridir. Günde ortalama boyutlarda bir kavun tüketilse bile kişinin alacağı kalori miktarı en fazla 330 kaloridir.

Kavunun besin değerleri

Porsiyon Miktarı: 100 g
Kalori (kcal): 33
Toplam yağ: 0,2 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 16 mg
Potasyum: 267 mg
Karbonhidrat: 8 g
Diyet Lifi: 0,9 g
Şeker: 8 g
Protein: 0,8 g

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 21:05
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