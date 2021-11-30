Kavun dolması tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Eski zamanlarda sünnet düğünü gibi ihtişamlı törenlerde kavun dolması sunulurmuş. Bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Kavun dolması tarifi için malzemler;

1 adet kavun

100 gr dana kıyma

100 gr kuzu kıyma

1 fincan pirinç

1 adet kuru soğan

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem

1 yemek kaşığı kabuksuz çam fıstığı

2 çorba kaşığı kuş üzümü

10 dal maydanoz

10 dal dereotu

1 çay kaşığı biberiye

1 çay kaşığı kişniş

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Pirinç yıkanarak 5 dakika kadar haşlanır. 2 yemek kaşığı tereyağında ince kıyılmış soğan pembeleşinceye kadar kavrulur. Kıyma, ince doğranmış maydanoz, dereotu ve diğer baharatlar, badem içi ve fıstık içi ilave edilir. 5-7 dakika kavrulduktan sonra iç hazırdır. Kavun sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesilip çekirdekleri temizlenir ve içi bir miktar oyulur. Hazırlamış olduğumuz iç kavunlara doldurulur. 180°C fırında 15-20 dakika kavunları pişirilir. Kavunun içerisinden ayırmış olduğumuz kavunun içi ve suyu, 2 dal maydanoz ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile iyice kavrulur.

Afiyet olsun...