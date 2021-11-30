Kavun dolması tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Osmanlı mutfağının en lezzetli yemeklerinden biridir.
Eski zamanlarda sünnet düğünü gibi ihtişamlı törenlerde kavun dolması sunulurmuş. Bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.
Kavun dolması tarifi için malzemler;
- 1 adet kavun
- 100 gr dana kıyma
- 100 gr kuzu kıyma
- 1 fincan pirinç
- 1 adet kuru soğan
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem
- 1 yemek kaşığı kabuksuz çam fıstığı
- 2 çorba kaşığı kuş üzümü
- 10 dal maydanoz
- 10 dal dereotu
- 1 çay kaşığı biberiye
- 1 çay kaşığı kişniş
- 2 çay kaşığı tuz
- 2 çay kaşığı karabiber
Yapılışı
Pirinç yıkanarak 5 dakika kadar haşlanır. 2 yemek kaşığı tereyağında ince kıyılmış soğan pembeleşinceye kadar kavrulur. Kıyma, ince doğranmış maydanoz, dereotu ve diğer baharatlar, badem içi ve fıstık içi ilave edilir. 5-7 dakika kavrulduktan sonra iç hazırdır. Kavun sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesilip çekirdekleri temizlenir ve içi bir miktar oyulur. Hazırlamış olduğumuz iç kavunlara doldurulur. 180°C fırında 15-20 dakika kavunları pişirilir. Kavunun içerisinden ayırmış olduğumuz kavunun içi ve suyu, 2 dal maydanoz ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile iyice kavrulur.
Afiyet olsun...