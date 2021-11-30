  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kavun dolması tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Kavun dolması tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Osmanlı mutfağının en lezzetli yemeklerinden biridir.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 18:00:00 - 2021-11-30 18:05:37
Kavun dolması tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Eski zamanlarda sünnet düğünü gibi ihtişamlı törenlerde kavun dolması sunulurmuş. Bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Kavun dolması tarifi için malzemler;

  • 1 adet kavun
  • 100 gr dana kıyma
  • 100 gr kuzu kıyma
  • 1 fincan pirinç
  • 1 adet kuru soğan
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı soyulmuş iç badem
  • 1 yemek kaşığı kabuksuz çam fıstığı
  • 2 çorba kaşığı kuş üzümü
  • 10 dal maydanoz
  • 10 dal dereotu
  • 1 çay kaşığı biberiye
  • 1 çay kaşığı kişniş
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Pirinç yıkanarak 5 dakika kadar haşlanır. 2 yemek kaşığı tereyağında ince kıyılmış soğan pembeleşinceye kadar kavrulur. Kıyma, ince doğranmış maydanoz, dereotu ve diğer baharatlar, badem içi ve fıstık içi ilave edilir. 5-7 dakika kavrulduktan sonra iç hazırdır.  Kavun sapının olduğu yerden kapak şeklinde kesilip çekirdekleri temizlenir ve içi bir miktar oyulur. Hazırlamış olduğumuz iç kavunlara doldurulur. 180°C fırında 15-20 dakika kavunları pişirilir. Kavunun içerisinden ayırmış olduğumuz kavunun içi ve suyu, 2 dal maydanoz ve 2 yemek kaşığı tereyağı ile iyice kavrulur. 

Afiyet olsun...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alparslan Büyük Selçuklu 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı!
Medya

Alparslan Büyük Selçuklu 5. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 5. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı. Fragmandaki bir detay herkesi şaşıttı.
Ahmet Hakan, Arınç'ı delirtecek
Medya

Ahmet Hakan, Arınç'ı delirtecek

Önceki gün, Tayyip Erdoğan ile ilişkisi hakkında “Ona karşı hiçbir zaman rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum. Beni fazla zorlaması..
Zillet ittifakı çatırdıyor... Selvi: İyi Parti CHP'den rahatsız!
Siyaset

Zillet ittifakı çatırdıyor... Selvi: İyi Parti CHP'den rahatsız!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, İyi Parti'nin, ittifak ortağı CHP'nin bazı tavırlarından rahatsız olduğunu söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay