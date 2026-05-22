  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li belediyede "iskan" vurgunu: Akçakoca’da milyonluk “rüşvet çarkı” patladı! Bir haftada 4 bin 184 İHA düşürüldü Savaş yerden havaya taşındı CHP’li belediye personelleri serbest! Türkiye'yi yasa boğan olayda tahliye Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye vazgeçilmez konumda Mutlak butlan CHP'ye tebliğ edildi: Yeni başkan resmen belli oldu Çalışma ofisine geçti! Kılıçdaroğlu’nun evinin önünde sürpriz slogan Ülke sarsıldı! 250 toplu mezar bulundu, 25’i açıldı: 3 bin 635 ceset çıkarıldı Endeks tırmanışta! Borsa’da butlan şoku kısa sürdü CHP'nin kurultay tedbirine yönelik itirazıyla ilgili karar verildi Bakanlıktan kurban bayramı tedbirleri! Otobüslerde gizli yolcu uygulaması
Tarım Kavun değil servet! Tam 36 bin dolara satıldı
Tarım

Kavun değil servet! Tam 36 bin dolara satıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kavun değil servet! Tam 36 bin dolara satıldı

Japonya'daki geleneksel müzayedede görücüye çıkan bir çift kavun, tam 5,8 milyon yene (yaklaşık 36 bin 500 dolar) alıcı bularak gündem oldu.

Kyodo News'un haberine göre, Hokkaido kavununun açık arttırma satışında yeni bir rekor kırıldı. Bu yılın ilk müzayedesinde bir çift kavun 5,8 milyon yene alıcısını bularak, 2019'daki 5 milyon yenlik rekor fiyatı geride bıraktı.

Hokkaido'daki Yubari şehrinin simgesi olan pahalı kavunların bu yılki ihalesini, bir meyve ve sebze toptancısı olan Futami Seika şirketi kazandı. Kavunlar daha sonra Keio Store şirketine satılırken, şirket bu kavunları pazar gününe kadar Tokyo'daki süpermarketlerinden birinde sergileyecek.

Yubari Tarım Kooperatifi'ne göre, yerel çiftçiler bu yıl yaklaşık 2,12 milyar yen değerinde 3 bin 86 ton kavun sevk etmeyi planlıyor. Japonya'daki ilk müzayedelerde birinci sınıf meyveler genellikle çok yüksek fiyatlara satılıyor ve alıcılar genellikle kazandıkları ihaleleri tanıtım amaçlı kullanıyor.

2026 yaş çay alım fiyatı açıklandı
2026 yaş çay alım fiyatı açıklandı

Ekonomi

2026 yaş çay alım fiyatı açıklandı

163 yıldır Türk çiftçisinin yanında: Ziraat Bankası tarımın gücüne güç katmayı sürdürüyor
163 yıldır Türk çiftçisinin yanında: Ziraat Bankası tarımın gücüne güç katmayı sürdürüyor

Ekonomi

163 yıldır Türk çiftçisinin yanında: Ziraat Bankası tarımın gücüne güç katmayı sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığının uygulaması yürürlüğe girdi: Piyasaya yeni çıkacak gıdalarda yeni dönem
Tarım ve Orman Bakanlığının uygulaması yürürlüğe girdi: Piyasaya yeni çıkacak gıdalarda yeni dönem

Yaşam

Tarım ve Orman Bakanlığının uygulaması yürürlüğe girdi: Piyasaya yeni çıkacak gıdalarda yeni dönem

Gıda ve tarımda daha fazla pay hedefi Afrika tarımı Türkiye ile ayağa kalkacak
Gıda ve tarımda daha fazla pay hedefi Afrika tarımı Türkiye ile ayağa kalkacak

Tarım

Gıda ve tarımda daha fazla pay hedefi Afrika tarımı Türkiye ile ayağa kalkacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23