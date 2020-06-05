  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kavşakta otomobiller birbirine girdi: 2 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 13:15:39 -
Kavşakta otomobiller birbirine girdi: 2 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.


Kaza sabah 08.00 sıralarında Örnekköy kavşağında meydana geldi. Hasan Yılmaz (35), aynı fabrikada çalıştığı Adem Yazıcı (38) ile birlikte 16 plakalı VS 742 plakalı otomobil ile Göl istikametine doğru gittiği esnada, Örnekköy kavşağında ana yola çıkmak isteyen Emine Daşdan (42) idaresindeki 77 AT 335 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Hasan Yılmaz ile arkadaşı Adem Yazıcı yaralanarak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobiller hurdaya dönerken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı