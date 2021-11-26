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Gündem Kavgayı çıkaran soru belli oldu! Hay sormaz olaydım
Gündem

Kavgayı çıkaran soru belli oldu! Hay sormaz olaydım

Cengiz Kurtoğlu'nun, Sarıyer'de katıldığı bir doğum günü partisinde aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a yönelik bıçaklı saldırısının detayları belli oldu. Mustafa Can, Kurtoğlu'nun kendisine "Orhan Gencebay'da romanlık var mı?" diye sorduğu için saldırdığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 13:54:00 -
Kavgayı çıkaran soru belli oldu! Hay sormaz olaydım

 

Cengiz Kurtoğlu'nun, Sarıyer'de katıldığı bir doğum günü partisinde aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can'a yönelik bıçaklı saldırısının detayları belli oldu. Kurtoğlu, poliste verdiği ifadesinde Mustafa Can ile Orhan Gencebay ve diğer bazı sanatçılara hakaret ettiği için tartıştıklarını söylerken Can da Kurtoğlu'nun söz konusu açıklamasını teyit eden ifadeler kullandı. Mustafa Can, Türkiye'nin gündemine oturan kavgayla ilgili "Tolga Yüce isimli bir kişi beni doğum gününe çağırdı. Ben de gittim. 45 dakika sonra Cengiz Kurtoğlu 3 kişiyle geldi. Cengiz bey 'Ben sık sık Bulgaristan'a gidiyorum. Orada müzik yapıyoruz. Ben oradan vatandaşlık aldım' dedi. Konu Bulgaristan'a döndü, ben de Bulgaristan'daki Roman şarkıcıları sordum tanır mısınız diye. Oradan da konu Orhan Gencebay'a geldi. Ben de merakımdan Cengiz Kurtoğlu'na dedim ki 'Orhan Gencebay'da romanlık var mı?' Sormaz olaydım. Cengiz Kurtoğlu birkaç saniye sonra sinirli bir şekilde 'Hayır' dedi. Sonra bir anda Cengiz bey bana 'Kalk ulan masamdan' dedi. Herkes beni masadan neredeyse sürükleyerek uzaklaştırdı. Ben çıkışa giderken baktım 5-6 kişiyle geliyor. Ana avrat söve söve geliyor bir grup halinde. Yanımda Esra hanım vardı. Masadan kalkıp gelmişti. Esra hanım, bana vuracağını anladı, önüme geçti ama Cengiz Kurtoğlu bana bir yumruk savurdu. Ben kaçtım saldırıdan ama gözüme bir şey ilişti. Baktım birkaç kişi ellerimi tutuyor. Burnumda bir darbe hissettim. İkinci hamleyi yaptı. Bir darbe daha aldım. Oradan uzaklaştım, arabada aynada bir baktım kan akıyor. Karakola gittim hemen" şeklinde konuştu

 

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