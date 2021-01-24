Kavgayı ayırmak istedi, hayatını kaybetti!

Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70), Taşhan Caddesi'nde arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aslan, burada yaşamını yitirdi.

Aslan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından getirildiği Ulu Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Aslan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül de katıldı.

Aslan'ın arkadaşlarından Ümit Çakırlı, kavga sırasında yaşananları Belediye Başkanı Aşgın'a anlattı.

Kavganın neden başladığını anlayamadıklarını belirten Çakırlı, "Ben biraz arkadaydım. Saldırgan öbür arkadaşa vurunca Necati de vuranı kovalamaya başladı. Ben arkasından 'gitme' diye bağırdım ama gitti. Tam yakalayacağı sırada saldırgan çocuk dönüp bıçakladı ve kaçtı. Necati olduğu yere yığıldı. Saldıranın kim olduğunu, niye saldırdığını bilmiyoruz. Yaşı çok genç, hatta çocuk." dedi.

Polis ekipleri, Aslan'ı bıçakla yaraladıktan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma yürütüyor.