Kavgaya Mustafa Kemal’i de dahil ettiler! “Atatürk’ten aldığım yetkiye dayanarak...’

Yerel seçimlerden birinci çıkınca galibiyetin tadını alan ve bu yüzden AK Parti seçmenine şirin gözükmeye çalışan Özgür Özel, Özdil’in “bidon kafa” ifadesini eleştirmişti. Özdil ise CHP liderine, “Sana bu lafları yedireceğim” demişti. Özel ise, “Haddini bil” cevabını vermişti. Yılmaz Özdil, “Pazartesi gününü bekle,” diyerek “Özgür Özel hakkındaki her şeyi anlatacağını” söylemişti.

İki isim arasındaki kavga farklı bir boyut kazanmaya başladı. Bir video yayınlayan Yılmaz Özdil, “Mustafa Kemal’den aldığı yetkiye dayanarak” Özgür Özel’e demediğini bırakmadı.

Özdil, şunları söyledi:

“Atatürk’ün gençliğe hitabesinden aldığım yetkiye dayanarak söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini Cumhuriyet AK Partisi yapmana izin vermeyeceğiz Özgür Özel. Sindire sindire anlatacağım. Bence hemen telefona sarıl, AKP medyasını ve AKP trollerini ara, seni savunmak için hazır olsunlar. Bugünlük bunu tadımlık al, pazartesi gününe kadar uyku uyuma.”