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Aktüel Kavgaya müdahale eden polislere tekme atan şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Kavgaya müdahale eden polislere tekme atan şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:37:41 -
Kavgaya müdahale eden polislere tekme atan şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne babasıyla tartıştığı olaya müdahaleye gelen ekiplere tekme atıp tehdit ve küfür eden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Malkara Yiğit Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gazibey Mahallesi'nde kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine hareket etti.

Ş.O'nun baba ve annesiyle kavga ettiğini gören ekipler, şüpheliyi emniyete götürmek istedi.

Ekiplere küfür ve tehdit eden Ş.O, görevlileri tekmelemeye çalışması üzerine gözaltına alındı.

Ş.O. hakkında "görevli memura mukavemet" suçundan soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, Ş.O'dan tekmeyle saldırıda bulunması ve küfür etmesinden dolayı şikayetçi oldu.

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