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Kavgaya karışan 10 gence 31 bin 500 TL ceza

Zonguldak’ta iki taraf arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:25:44 -
Kavgaya karışan 10 gence 31 bin 500 TL ceza

Zonguldak’ta iki taraf arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karışan gençlerin yaşlarının 20 yaş altında olması sebebiyle 3 bin 150’şer TL toplamda da 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Kozlu ilçesindeki Merkez Mahallesi pazaryerinde meydana geldi. Yaşanan kavgada yaralanan A.D. (18) ve M.İ. (16) ile darp edilen U.D. (15) hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan 7 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olaya karışan E.B. (16), A.D. (16), A.D. (18), U.D. (15), M.İ. (16), G.T. (15), B.G. (14), O.A. (16), O.A. ile E.K. (16)’ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe ihlalinden dolayı toplam 31 bin 500 TL idari para cezası uygulandı.

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