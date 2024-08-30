Kavgada söylenmeyecek sözler! Tuncay Özkan ile Soner Yalçın birbirine girdi

CHP'li Tuncay Özkan ve Soner Yalçın arasında başlayan ‘züppe’ tartışması büyüdü. Özkan, Yalçın’ın köşe yazısına cevap verdi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a ‘züppe’ demesine gazeteci Soner Yalçın tepki gösterdi.

Oda TV’de bir yazı kaleme alan Soner Yalçın, 40 yıldır tanıdığını söylediği Özkan için “Her bilgisiz gibi kurnazlıkla taçlandırdığı bitmek tükenmez kişisel hırsı son yıllarda ülkeyi hep geriyor” dedi.

Yalçın, “Peki ‘züppe’, Tuncay Özkan’a benziyor mu? Kırk yıllık arkadaşım ne diyeyim şimdi? Söz insanın aynasıdır…” diye yazmıştı.

Tuncay Özkan ise Soner Yalçın’a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Yalçın’a "Sıradan ve kaba bir adamsın" diyen Özkan, “Sana 40 yılın hatırı olmasa yanıt vermezdim. Anlıyorum ki ucuza gitmiyorsun. Bu yanıt fiyatını yükseltecek biliyorum” ifadelerini kullandı.