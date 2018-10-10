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Kavga sonrası Arda Turan'dan ilk açıklama

Dün gece çıkan kavga sonrası şarkıcı Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'dan ilk açıklama geldi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:01
Kavga sonrası Arda Turan'dan ilk açıklama

Kavga büyüdü Arda Turan, Berkay'a yumruk atıp burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi hemen hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

Kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' demesi nedeniyle çıktı.

'Eşimi tanımaması mümkün değil'

Berkay yaptığı açıklamada “Bütün hukuki yollara başvuracağız. Şu anda evimdeyim, doktorlar kontrole geldi. Ameliyat olup olmayacağım belli değil. Arda'nın benim eşimi tanımaması mümkün değil. Yıllardır süren ve göz önünde olan bir evliliğim var ” dedi.

ARDA'DAN İLK AÇIKLAMA:

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:01
  1. Arda Turan
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