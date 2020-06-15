  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı kutlama

Elazığ’ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput’ta bulunan bir esnaf jandarmanın 181.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:20:50 -
Kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı kutlama

Elazığ’ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput’ta bulunan bir esnaf jandarmanın 181. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle ekiplere kavga ihbarında bulundu, ardından da pasta sürprizi yaptı.


Tarihi Harput mahallesin lokantası bulunan Engin İşgüzar, 156’yı arayarak ,"Gençler arasında kavga var" ihbarında bulundu. Kısa sürede ihbar verilen bölgeye giden jandarma ekipleri ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Esnaf İşgüzar, jandarma ekiplerini pasta ile karşılayarak 181. Kuruluş yıl dönümünü kutladı.


Jandarma ekipleri de , kutlama pastasını keserek teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı