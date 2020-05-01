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Aktüel

Kavga eden köpekleri ayırmak için seferber oldular

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlar kavga eden köpekleri ayırabilmek için seferber oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 13:38:55 -
Kavga eden köpekleri ayırmak için seferber oldular

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde vatandaşlar kavga eden köpekleri ayırabilmek için seferber oldu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Safranbolu ilçesinde Emek kavşağında üç sokak köpeği kavga etmeye başladı. Çevredeki bir kişi kavga eden köpekleri tekme ve tokat atarak ayırmaya çalışırken, o sırada motosikletiyle oradan geçen bir kişi de motosikletiyle kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir vatandaş kavga eden köpekleri ayırmaya çalışırken, motosikletli kişi de korna çalıp motosikleti köpeklerin üzerine sürdü. Köpekler buna rağmen kavga etmeye devam ederken, sonrada gelen bir kişi de köpeği kuyruğundan çekip kavgayı ayırmaya çalıştı.


Kavga eden köpekleri ayırmak için birkaç kişi daha gelirken, kavga eden köpekler uzun uğraşların ardından kavgayı bırakıp kaçtı. Vatandaşların köpekleri ayırması ise çevrede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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