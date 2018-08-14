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Kaval kemiği ağrıları belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Hangi nedenler kaval kemiğinde ağrıya neden olur? Kaval kemiği ağrıları nasıl tedavi edilir?

14 Ağustos 2018 Salı 18:15
Kaval kemiği ağrıları belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Bacak, kaval kemiği, baldır kemiği, uyluk kemiği ve diz kapağı gibi çeşitli kemiklerden oluşur. Uzmanlara göre, kaval kemiğinin rolü yük taşımak ve baldır kemiğinin rolüyse kası tutmaktır. Bu kemiklerin her ikisinde de gerilim çatlağı olabilir. Ama bunun en sık olduğu bölge kaval kemiğinin ayak bileği içindeki kemik ucunun (medial malleol) 5-7 santim yukarısıdır. Ayrıca, bacak travması ya da yaralanması kaslarınızda, hatta kemiklerinizde ağrıya yol açabilir.

Kaval kemiği ağrısı, kaval kemiğinde meydana gelen ağrı olarak tanımlanır. Kaval kemiği bacağın alt kısmındaki büyük kemik, baldır kemiğiyse küçük kemiktir.

BELİRTİLER

Kemik ağrısı belirtisi sadece ağrının kendisi değil, aynı zamanda şişme ve hassasiyettir. Ağrı, keskin, hafif, acıma hissi, akut veya kronik olarak tarif edilebilir.

SEBEPLER

Bacak ve kemik ağrılarının birkaç sebebi vardır, bunlar arasında, kemik kırığı; kas krampları; meme, prostat ve akciğer gibi kemiklere yayılmış olan bazı kanser tipleri; osteomiyelit; lösemi; osteoporoz; sıvı kaybı; bazı ilaçlar; kas yorgunluğu ya da aşırı kullanmaktan ileri gelen gerilme; kas yırtığı; kılcal çatlak; iltihaplı tendon; koşucu bacağı; yürürken ağrı; derin ven trombozu; artrit; sinir hasarı ve varis sayılabilir.

Kırık bir kemik ya da gerilim çatlağı gibi bir yaralanmadan kaynaklanan kemik ağrısı, koşarken kemiğe fazla yüklenme, kemik üzerinde çok fazla küçük darbe olması, kaslar yorgun olmasına rağmen koşmaya devam etme ve koşulan yüzeyin aniden değişmesi gibi birçok şeyden kaynaklanabilir. Gerilim çatlağı belirtileri, ağrı (genellikle kaval kemiğinin alt üçte birlik kısmında), hassasiyet, şişme ve kaval kemiğine bastırıldığında ağrıdır.

TESTLER

Kemik ya da bacak ağrısı için bir doktora başvurduğunuz zaman şu tetkikleri yapmak isteyebilir.Tam fizik muayene ve tıbbi geçmiş şu testler de yapılabilir: Tam kan sayımı (TKS), kemik taraması da dahil kemik röntgenleri, bilgisayarlı tomografi (BT), MRG, hormon seviyeleri, hipofiz ve böbreküstü bezi fonksiyon testleri ve idrar testi (idrar tahlili).

TEDAVİ

Ev tedavisi, dinlenme, buz uygulama, bacağı yüksek tutma, hafif esneme hareketleri, kaslara masaj ve reçetesiz ağrı kesicileri içerir. Nedeni kırık kaval kemiğiyse, alçı ve dinlenme gerekli olabilir. Doktorunuz, antibiyotikler, iltihap önleyici ilaçlar, hormonlar, laksatifler ve ağrı kesiciler reçete edebilir.

Tıbbi tedavi, kırık veya çatlak kemiğin düzeltilmesi için olası bir ameliyat, alçıya alma, sabitleme, traksiyon, rehabilitasyon ve fizyoterapi içerebilir.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 18:15
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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