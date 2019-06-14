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Kavak’tan "destek paketinden yararlanın" çağrısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Başkanı Burhan Kavak, 25 milyar TL’lik destek paketinden Adanalı KOBİ ve işletmelerin etkin olarak yararlanması çağrısında bulundu.

14 Haziran 2019 Cuma 10:42
Kavak’tan "destek paketinden yararlanın" çağrısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adana Başkanı Burhan Kavak, 25 milyar TL’lik destek paketinden Adanalı KOBİ ve işletmelerin etkin olarak yararlanması çağrısında bulundu.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın KOBİ ve işletmelere yönelik açıkladığı destek paketi iş dünyasında memnuniyetle karşılandı. Kavak, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisinde ve birçok bankanın katılımıyla KOBİ’lerimize sunulacak olan 25 milyar TL’lik desteğin, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliğinde olacağını düşünüyoruz” dedi.


Türkiye ekonomisinin ağırlıklı olarak yatırımların yüzde 55’ini, istihdamın yüzde 73’ünü, ihracatın ise yüzde 55’ini gerçekleştiren KOBİ’lerle büyüdüğünü belirten Kavak, “KOBİ’lerimizin üretkenliği ve dinamizmlerinin tam kapasite olarak çalışabilmesi, bu ölçekteki işletmelerimizin finansmana erişim sorununun çözüme kavuşturulmasıyla sağlanabilecektir. KOBİ’lerimizin finansman yükünün azaltılmasıyla; 2019 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 13 oranında azalan yeni yatırımların yeniden ivme kazanacağına ve Şubat ayı itibariyle yüzde 14,7 seviyesine ulaşan işsizlik oranının çok daha makul düzeylere çekileceğine inanıyoruz. Üyelerimizin çok önemli bir kısmını oluşturan, sürekli üreten, katma değer sağlayan ve mevcut sermaye sistemi içindeki risklere aldırmadan inatla yoluna devam eden KOBİ’lerimize sağlanacak her türlü imkanın destekçisiyiz. Ben destek paketinden Adanalı KOBİ’lerinizin de etkin olarak yararlanmasını diliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 10:42
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