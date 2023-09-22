  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kauçuk fabrikasında çıkan yangın geceyi aydınlattı
Yerel

Kauçuk fabrikasında çıkan yangın geceyi aydınlattı

Yeniakit Publisher
2023-09-22 03:47:00 -

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın adeta geceyi aydınlattı. Ev, camii ve bitişikteki dükkana sıçrayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Serdivan ilçesi D-100 kara yolu üzerinde Beşköprü Mahallesi mevkiinde kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler adeta geceyi aydınlatırken yangın, bitişikte bulunan oto lastik dükkanına, bir eve ve Beşköprü Merkez Camii’ne sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu. Şehrin birçok noktasından görülen yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23