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KATSO Başkanı Fındıkoğlu, OSB’yi ziyaret etti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurul Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Seydiler’de Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

03 Mart 2019 Pazar 16:48
KATSO Başkanı Fındıkoğlu, OSB’yi ziyaret etti

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurul Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Seydiler’de Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.


KATSO Yönetim Kurul Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Başkan Yardımcısı Hasan Gülşen ve Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Pehlivan, Seydiler Organize Sanayi Bölgesinde kurulan ve ağaç ürünleri üretimi yapan kereste fabrikasını ziyaret etti. Fabrikayı inceleyen ve üretim ile ilgili bilgiler alan Başkan Fındıkoğlu, şirket ortakları Adem Hizel ve Şenol Özdemir’e hayırlı olsun temennisinde bulundular.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:48
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