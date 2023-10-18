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Katliamı Hamas’a yıktı BİDEN’DEN TARİHİN EN BÜYÜK ALÇAKLIĞI

Yeniakit Publisher
2023-10-18 13:50:00 -

Biden-Netanyahu görüşmesi: ABD Başkanı'ndan katliam sonrası İsrail'e tam destek Gazze'deki hastane katliamı sonrası İsrail'e uçan Biden, Netanyahu'ya tam destek vererek, "Hastanedeki patlamayı diğer taraf yapmış görünüyor." dedi. Biden 500 kişinin ölümüne neden olan saldırı için "patlama" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden'ı taşıyan Air Force One uçağı İsrail'e indi. Biden'ı, İsrail Başbakanı Netanyahu karşıladı. Biden ve Netanyahu, şu an ortak açıklama yapıyor.

Netanyahu, "Böyle bir savaş döneminde İsrail'i ziyaret eden ilk ABD Başkanısınız. Bütün İsrail halkı adına size teşekkür ederim." derken, Biden, "ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını tüm dünyanın bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU: İsrail Hamas'ı yenmek konusunda birleşmiştir. Barış ve güvenliğin bölgemizde yerleşmesi için çaba veriyoruz. Sizin gibi iyi bir dosttan başkası yok. Siz böylesi bir savaş döneminde İsrail'i ziyaret eden ilk ABD Başkanısınız. Bütün İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum, bugün, yarın ve her zaman.

BIDEN: ABD'nin İsrail'in yanında yer aldığını tüm dünyanın bilmesini istiyorum. Hamas'ın saldırılarında binlerce insan katledildi, birçok insan rehin alındı. Öyle korkunç şeylere sebep oldular ki bunlar akıl dışı. Amerikalılar da sizinle aynı fikirde, endişeli. İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz. Hamas bütün Filistin halkını temsil etmiyor, onlara acıdan başka bir şey getirmedi. Masum Filistinlilerin hayatını koruma ve kurtarma konusunda dikkatli olmalıyız, çünkü biz Amerikalılar böyle insanlarız. İsrail halkının cesareti, kararlılığı kahramanlığı gerçekten çarpıcı. Burada olduğum için gurur duyuyorum.
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SALDIRIYA "PATLAMA" DEDİ

Gazze'deki hastane saldırısına "patlama" diyen Biden "Üzgünüm, hastanedeki patlamayı İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor. Ama çok fazla insan bundan emin değil. O yüzden çok daha fazla şey ortaya çıkarılmalı." ifadelerini kullandı.

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