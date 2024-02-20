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Gündem Katliamı dünyadan gizlemek istiyorlar! İsrail gazetecilere ateş açtı
Gündem

Katliamı dünyadan gizlemek istiyorlar! İsrail gazetecilere ateş açtı

Yeniakit Publisher
2024-02-20 21:00:00 - 2024-02-20 21:53:14

7 Ekim olaylarından bu yana dünyanın gözü önünde 130 gazeteciyi öldüren katil İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ndeki Zeytun Mahallesi’nde haber yapan Shehab Haber Ajansı’nda görevli gazetecilerin üzerine ateş açtı.

İsrail, Gazze Şeridi’nde görevi başındaki gazetecileri hedef almaya devam ediyor. Shehab Haber Ajansı, Gazze Şeridi’ndeki Zeytun Mahallesi’nde gelişmeleri takip eden Hasan Hamad, Hüssam Şabat ve Malak Ebu Hüseyin adlı gazetecilerin üzerine ateş açıldığını açıkladı.

Bölgeyi takip eden gazetecilere ateş açtı

 

Ajans, İsrail güçlerinin gazetecilerin üzerine ateş açtığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, “İşgal ordusu, Gazze'nin Zeytun Mahallesi'nde gelişmeleri takip eden gazeteciler Hasan Hamad, Hüssam Şabat ve Malak Ebu Hüseyin'e doğrudan ateş açtı” dedi.

Görüntülerde gazetecilerin üzerlerinde “Press” (Basın) yazılı çelik yelek olduğu ve silah seslerinin gelmesinin ardından bulundukları bölgeden koşarak uzaklaştıkları görüldü. İsrail tarafı daha önce aynı mahallede askeri operasyonun başladığını bildirmişti.

Gazze’de 130 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 130 gazetecinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
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